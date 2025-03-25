港股收市｜小米配股引發回調？恒指挫561點失守20天線(更新)

恒生指數經過昨日尾市急升逾200點後，小米(1810)傳出配股消息，恒指今日(25日)低開262點，報23,643點，成交470億元，其後跌幅進一步擴大，午後最多跌583點。恒指最終收報23,344點，跌561點，大市成交2,852億元，在技術上失守20天線；國企指數8,616點，跌234點；科指報5,517點，跌219點，跌幅3.8%。

小米跌逾6% 舜宇挫一成 【16:40更新】小米(1810)配股集資425億元，以折讓逾6%配股8億股，股價全日挫逾6%或3.6元，一度觸及配售價53.25元，收市報53.4元。 手機設備股受壓，舜宇光學(2382)及比亞迪電子(285)是全日跌幅最大藍籌，分別跌9.5%及10.05%。

重磅科技股普跌，騰訊(700)跌2%，報502元；阿里巴巴(9988)跌近4%，報127.7元；美團(3690)跌4%，報158.5元；京東(9618)及快手(1024)跌3%。 長和(001)和長實(1113)逆市無升跌，分別報45.05元及31.95元。 滙豐(005)跌逾1%；友邦(1299)跌2.7%；港交所(388)跌2.5%。 長和轉跌 比亞迪電子跌近一成 【12:45更新】小米(1810)以先舊後新配售8億股，每股配售價53.25元，較昨日收市價折讓逾6%，淨籌資金425億元。小米股價半日跌逾5%，報53.9元。 科技股普跌，騰訊(700)跌逾1%，報504元；美團(3690)跌4%；京東(9618)跌近3%；阿里巴巴(9988)及快手(1024)均跌逾3%。

長和(001)轉跌0.15元，報44.9元；長實(1113)跌0.4%，報31.8元。 比亞迪(1211)績後跌逾3%；比亞迪電子(285)績後半日跌近一成，報42.4元，是半日跌幅最大藍籌。 滙豐(005)跌0.84%；友邦(1299)跌逾2%；港交所(388)跌逾2%。 【10:45更新】恒指跌幅擴大至逾500點，報23,337點，大市成交1,474億。 小米(1810)配股跌逾6%，報53.45元，成交611億；長和(001)逆市升0.1元，報45.15元。 比亞迪績後跌2% 比亞迪電子挫近一成 【10:10更新】小米(1810)折讓6.6%配股集資413億元，今早跌逾5%，成交約444億元。小米最新報54.3元，跌2.6元或4.6%。

其他科技股方面，騰訊(700)初段跌1%，報507元；阿里巴巴(9988)低1.88%，報130.3元；美團(3690)跌逾3%；京東(9618)跌1%。 長和(001)初段升0.4元或0.8%，報45.4元；長實(1113)跌0.47%或0.15元，報31.8元。 金融股方面，滙豐(005)跌0.78%；友邦(1299)跌1.8%，報59.05元；港交所(388)跌1.5%，報354.8元。 比亞迪(1211)績後跌近2%；同系的比亞迪電子(285)去年多賺約5.6%至42.7億元人民幣，股價跌近9%，報43元，是目前跌幅最大的藍籌。 小鵬(9868)跌逾4%；理想(2015)跌逾3%。 (以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。)