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財經
2025-04-02 16:35:00

港股收市｜小米SU7車禍再跌逾4%　周大福飆一成冠藍籌(更新)

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小米續周二跌逾5%後，今日再反覆偏軟，半日跌近1%。(資料圖片)

小米續周二跌逾5%後，今日再反覆偏軟，半日跌近1%。(資料圖片)

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市場等待美國總統特朗普將於美國時間4月2日推出對等關稅。恒生指數全日缺乏方向，低開39點後，初段跌逾225點，其後轉升最多186點，臨尾市波幅收窄。恒指全日報23,202點，跌4點，大市成交2,166億元；國指報8,531點，跌5點；科指報5,426點，升19點。

老鋪黃金回吐8%  失守800元

【16:40更新】小米(1810)SU7電動車車禍惹來關注，股價再挫4%，報44.55元，連跌5日，是全日最弱勢藍籌。

周大福(1929)升1成，報9.8元，是全日升幅最大藍籌。集團董事總經理黃紹基預告，今年金飾產品視乎黃金價格，可能不只一次加價。

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新世界(017)據報再抵押核心資產維港文化匯，跌0.03元或0.6%，報4.96元，連跌5日。

「新股王」老鋪黃金(6181)回吐69元或8%，報799元；泡泡瑪特(9992)亦回吐1.1元，報163.2，股價曾高見167.4元，創新高。

滙豐(005)跌0.75元，報88元；友邦(1299)升0.75%或0.45元，報60.2元。

周大福升逾5%冠藍籌   泡泡瑪特再創新高

【12:30更新】小米(1810)電動車碰撞致起火事件，股價半日反覆偏軟，初段曾跌4%，低見44.6元，中午報46.1元，跌0.4元或近1%。

新世界(017)據報為籌875億再貸款，再抵押核心資產維港文化匯，半日報4.97元，跌0.02元或0.4%。母企周大福(1929)升逾5%，報9.39元，是半日升幅最大藍籌。

泡泡瑪特(9992)升0.55%，報165.2元，盤中一度高見167元，再創新高。

騰訊(700)跌0.5元，報503.5元；阿里巴巴(9988)升0.1元，報129.9元；美團(3690)跌0.2元；京東(9618)升0.5元，報161.7元。

海底撈(6862)跌逾2%，報17.4元，是半日跌幅最大藍籌。

(以上數據僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣的建議。)

選購及使用電器須知｜兩腳轉三腳插頭有幾危險？（am730製圖） 選購及使用電器須知｜應選購符合香港法定安全規格的電器在香港使用（am730製圖） 選購及使用電器須知｜電器必須附有或在隨附告示上顯示圖中各項適當標記（am730製圖） 選購及使用電器須知｜除不經插座供電的固定電器外（例如天花燈飾及電熱水器），電器必須裝有符合安全規格的三腳插頭（am730製圖） 選購及使用電器須知｜不要購買或使用兩腳插頭的電器，除非該電器裝有符合安全標準 BS4573 或 EN50075 的兩圓腳插頭及設計從浴室內的鬚刨供電裝置取電(例如電鬚刨、電動牙刷和脫毛器等)（am730製圖） 選購及使用電器須知｜為避免造成觸電危險，電器必須有效地接上地線(又稱水線)（am730製圖） 選購及使用電器須知｜電器如有電壓選擇掣，必須將之選至 220V 交流（本港家居電壓），以免電器損壞及引致火警危險（am730製圖） 選購及使用電器須知｜使用電器前，必須先檢查電器（包括插頭和軟電線）是否有損壞，特別是電器已有一段時間未被使用（am730製圖）

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