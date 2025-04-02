港股收市｜小米SU7車禍再跌逾4%　周大福飆一成冠藍籌(更新)

周大福(1929)升1成，報9.8元，是全日升幅最大藍籌。集團董事總經理黃紹基預告，今年金飾產品視乎黃金價格，可能不只一次加價。

【16:40更新】 小米(1810)SU7電動車車禍惹來關注，股價再挫4%，報44.55元，連跌5日，是全日最弱勢藍籌。

新世界(017)據報再抵押核心資產維港文化匯，跌0.03元或0.6%，報4.96元，連跌5日。

「新股王」老鋪黃金(6181)回吐69元或8%，報799元；泡泡瑪特(9992)亦回吐1.1元，報163.2，股價曾高見167.4元，創新高。

滙豐(005)跌0.75元，報88元；友邦(1299)升0.75%或0.45元，報60.2元。

周大福升逾5%冠藍籌 泡泡瑪特再創新高

【12:30更新】小米(1810)電動車碰撞致起火事件，股價半日反覆偏軟，初段曾跌4%，低見44.6元，中午報46.1元，跌0.4元或近1%。

新世界(017)據報為籌875億再貸款，再抵押核心資產維港文化匯，半日報4.97元，跌0.02元或0.4%。母企周大福(1929)升逾5%，報9.39元，是半日升幅最大藍籌。