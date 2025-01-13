港股收市｜市場對減息預期降溫　恒指跌190點插穿萬九關(更新)

美國12月份非農就業增加25.6萬個職位，遠超預期，失業率意外降至4.1%。熾熱的就業市場數據，令市場對美國今年再減息的預期降溫，美債孳息率連日上升，30年期美債收益率一度重上5厘。美股三大指數上周五(10日)下跌，港股今早(13日)延續跌勢。恒指低開146點，報18,918點，跌穿19,000點，成交38億元，科指下跌0.9%，報4,222點。

美國擬進一步限制輝達等(Nvidia，亦作英偉達)對華出口晶片，中芯國際(981)連日來走強，今再升逾6%，收報34.35元。

被騰訊(700)減時的微盟(2013)再跌逾2%，報1.83元。而騰訊(700)跌近1%，報366元；阿里巴巴(9988)跌逾1%，報78.1元；美團(3690)跌近2%，報137.4元。

內房逆市造好，潤地(1109)升2%，融創(1918)升逾14%。

三桶油個別發展，中石化(386)跌逾1%，報4.29元；中石油(857)和中海油(883)均升逾2%，分別報6.25元和報19.24元。

初段跌逾300點 兩桶油逆市升

【09:50更新】恒生指數初段跌幅擴大，現跌333點，報18,733點，科指跌67.9點，報4,193點。兩桶油逆市升，中石油(857)逆市升1%，中海油(883)升逾2%。