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財經
2023-12-11 17:20:19

港股收市｜年尾屢試今年低！萬六關失復得 收市跌132點

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港股收市｜年尾屢試今年低！萬六關失復得 收市跌132點

內地再陷通縮，港股臨近年底仍屢試今年低。(資料圖片)

內地再陷通縮，港股臨近年底仍屢試今年低，恒生指數一度失守萬六關再創逾1年低，最低報15,972點，最多挫362點，午後跌幅收窄，收市報16,201點，失132點或0.8%，萬六關失而復得，連跌3日累失262點；國企股指數報5,532點，跌65點或1.2%；恒生科技指數報3,666點，跌39點或1.1%。主板成交額987億元。

A股則低開高走，上證綜合指數報2991點，升21點或0.7%；深圳成分指數報9,632點，漲78點或0.8%；創業板指數報1,915點，揚23點或1.2%。兩市合共成交額9,115億元人民幣。

港股收市｜港股通吸資56

港股通吸資，滬深合共淨買額55.95億元，上海佔27.87億元，深圳佔28.08億元；滬股通則走資8.53億元人民幣，深股通走資24.06億元人民幣，兩市合共淨沽出32.59億元人民幣。

藍籌股以李寧(2331)表現最差，集團向恒基地產(012)則入北角物業作總部，股價急插14.3%3.05元，報18.3元；另外創辦人劉強東在內聯網提振員工士氣後，京東集團(9618)急跌6.55元或6.3%，報98.25元。美團(3690)83.5元，大跌3.15元或3.6%，拖低大市29點；另外阿里巴巴(9988)亦失1.7元或2.4%，報68.8元，拉低恒指32點。

表現最好藍籌為聯想集團(992)，報9.86元，升0.3元或3.1%；恒地亦升1.6%0.35元，報21.6元。

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