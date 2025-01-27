港股收市｜年廿八派「新年利是」　恒指升131點　DeepSeek概念股熱炒(更新)

港股年廿八派「新春利是」，半日升近200點，成交再逾800億元。(資料圖片)

港股本周踏入農曆新年，今日(27日)已是年廿八，只得一日半市，惟港股的「新年利是」行情延續，三大指數齊漲。恒生指數高開51點後升幅擴大，全日最多升230點，隨後升幅收窄，收市報20,197點，升131點，大市成交1,473億。科指升29點，報4,687點；國指升70點，報7,382點。

【16:40更新】 內地AI黑馬DeepSeek(深度求索)R1模型引發市場震動，有關DeepSeek概念股表現強勁，美圖(1357)升16%，報3.64元；商湯(020)升7%，報1.63元；微盟(2013)升近4%，報2.29元；醫渡科技(2158)升近5%，報4.84元；金山雲(3896)升11%，報6.14元；金山軟件(3888)升逾4%，報36.95元。

【12:30更新】 科技股普漲，騰訊(700)升逾1%；阿里巴巴(9988)升逾3%，報87.7元；美團(3690)升逾1%；百度(9888)升逾4%，報84.95元，升3.4元，是半日升幅最大藍籌；京東(9618)升逾1%，報157.9元，升2.2元。

恒隆地產(101)升逾4%，報6.21元，是全日升幅最大藍籌。

晶片股逆市急跌，近期熱炒的中芯(981)跌逾7%，報38.15元，是全日跌幅最大藍籌；華虹半導體(1347)跌逾6%；晶門半導體(2878)跌一成。

商湯(020)升逾5%，報1.6元，半日成交12.35億。

澳門旅遊局預計春節假期澳門酒店入住率將超過九成，博彩股有炒作，銀娛(027)升逾3%；美高梅中國(2282)升逾2%；新濠(200)升近2%；金沙中國(1928)升逾1%。

港交所(388)升近1%，股價逾300元至303.2元。

內地再批覆520億險資入市，內臉股造好，中國平安升逾1.7%；中國人壽(2628)升逾1%；中國太保(2601)升0.4%；中國太平升近2%。

新世界(017)確認有潛在買家不時洽購公司資產，股價升近1%，報4.21元。