港股收市｜恐慌指數連挫兩日 恒指重奪二萬關

台海緊張續緊張，但市場反應已率先降溫，俗稱港股恐慌指數的恒指波幅指數(VHSI)連續兩日下挫，今日跌5.8%，至25.33，恒生指數全日高企橫行，高見20,216點，最多升449點，收市仍漲406點或2.1%，報20,714點，重企越二萬大關；國企股指數報6,879點，升142點或2.1%；科技股領升，恒生科技指數報4,381點，大升134點或3.2%。不過市場買賣意欲偏低，大市主板成交額只有889億元，連續兩日不足千億元，大市沽空率亦降至15.9%。

A股向上，上證綜合指數報3,189點，升25點或0.8%；深證成分指數報12,065點，揚82點或0.7%；創業板指數報2,640點，升11點或0.5%。

ATM 領升 阿里績前漲半成

ATM領升，阿里巴巴(9988)放榜前衝高5.1%或4.65元，報95元；美團大升3.8%或6.7元，報183.8元；騰訊控股(700)揚3.1%或9.4元，報312元，三股合共推升恒指167點。表現最好藍籌為公布中期業績後的九龍倉置業(1997)，全日漲6.7%或2.25元，報36.05元；另外舜宇光學(2382)亦揚6.3%或6.6元，報111.8元。另外，全球最大航運公司馬士基預期，今年全球貨貨櫃需求放緩，航運股受壓，東方海外國際(316)跌8元或3%，報256.6元，為表現最差藍籌。

港股通輕微吸資，滬深合共淨買額9.67億元，當中上海佔3.4億元，深圳佔6.27億元。