港股收市｜恒指一周累計跌逾2%　科指跌近6%　阿里騰訊成累市元兇

聯儲局官員繼續發表鷹派言論，美股昨（9日）低收，港股回吐低開，恒指今早先低開64點報21,559點，中段表現反覆，最終收造21,190點，全日插433點，全日主板成交額約1198億元。；國指收報7,126，跌2.6%；科指跌幅最大，跌4.6%，收4,362點。

北水南下合計淨流入32.24億元，終止連續2日流出，淨流入金額是1月5日32.98億元後最多。南水北上合計淨流出33.74億元人民幣，終止連續1日流入。

阿里騰訊成累市元兇

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）為拖累大市元兇，至於中移動（0941）、長和（0001）、恒生（0011）貢獻恒指較多。ATMXJ跌3%至逾6%，以京東集團跌幅較大。百度跌逾7%，為跌幅最大的藍籌股。

內房、物管、體育用品、汽車股下跌，碧服（6098）跌逾7%，安踏（2020）和申洲國際（2313）跌逾5%；車股先升後轉跌，吉利汽車（175）和比亞迪（1211）跌逾3%；中聯通逆市升逾1%，是表現最好的藍籌。

此外，全星期計算恒指累計挫470點，跌幅近2.2%；惟科指累計跌5.9%，兩者均連續兩星期下跌。

內地公布1月CPI 股市受累

A股三大指數低開低走，當中創板表現較差跌1%。滬指最終全日收報3,260點，跌0.3%，成交額3,417億元；深成指收報11,976點，跌0.6%，成交額5,468億元；創業板指收報2,545點，跌1%，成交額為2,154億元。

國家統計局公布，中國1月居民消費價格指數(CPI)按年升2.1%，符合預期；工業生產者出廠價格指數(PPI)跌0.8%，則連跌4個月，遜於預期。