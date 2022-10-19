港股收市｜恒指下坡式挫403點 新世界瀉近8%

特首李家超首份施政報告出爐，惟港股未受沖喜，恒生指數由開市跌至收市，早段最高曾漲9點，及後持續下坡式向下跌，並以近全日低位16,511點收市，走低403點或2.4%；國企股指數報5,597點，挫158點或2.8%；恒生科技指數報3,196點，跌139點或1.2%。主板成交額848億元。

A股亦向下，上證綜合指數報3,044點，失36點或1.2%；深圳成分指數報11,027點，跌160點或1.4%；創業板指數報2,425點，向下20點或0.9%。兩市合共成交額7,584億元人民幣。

資金避險公用股

市場預測的樓市「減辣」未見驚喜，地產股明顯下挫，新世界發展(017)報18.82元，挫1.58元或7.7%，為表現最差藍籌；九龍倉置業(1997)失1.35元或3.6%，報36.15元；恒基地產(012)報21.45元，失3.6%或0.8元；新鴻基地產(016)報89.5元，跌3.6%或3.3元。相反，部分公用股有資金泊入，長江基建集團(1038)報36.4元，升0.9元或2.5%，為表現最好藍籌，中電控股(002)升0.7元或1.3%，報54.2元；電能實業(006)報37.05元，揚0.35元或1%。

北水續吸資，滬深港股通合共淨買額45.4億元，上海佔21.52億元，深圳佔23.88億元。