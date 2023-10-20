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財經
2023-10-20 16:51:00

港股收市｜恒指低收123點連跌3日　創近一年收市新低

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港股市況。(資料圖片)

美國10年期美債孳息率，並首次觸及5厘的16年高位，港股今早低開逾百點。恒指低開168點，報17,127點；國指低開168點，報5,870點；科指低開0.9%，報3,667點，創近四個半月低位。

【16:50更新】

港股連跌第3日，全日累跌123點，收市報17,172點，高低波幅192點，亦創近一年收市新低，大市全日成交報827.76億；科指全日跌1.03%，報3,662點，創逾四個月新低。其中藍籌內，32隻上升，46隻下跌，2隻無升跌。

科技股全日表現受壓，ATMXJ跌近1%或以上，小米（1810）及美團（3690）跌2%；京東（9618）再創新低；百度（9888）跌逾3%。

內銀股普遍偏軟；本地地產股上揚，新世界（017）升2%。東方海外（316）升2.9%，為全日表現最好藍籌；新奧能源（2688）跌4.7%，為表現最差藍籌。

至於北水流入增加，南下淨流入18.68億，較上日增4.24%，淨流入金額自本月16日的40.57億後最多，連續第2日流入，累計流入36.61億；南水合計淨流出16.46億人民幣，較上日減少85.93%，連續第6日流出，累計流出304.84億。

中美經濟帶動 港股第四季或迎來轉機

港股市場具有獨特的經濟及政治地位，一向是中美兩大經濟體的連接橋樑。(資料圖片)

【15:10更新】

恒指現跌149點，報17,146點；科指跌0.76%，報3,672點。

中資電訊股向下，今日公布業績中電信（728）績前跌逾2%；下周公布業績的聯通（762）同樣跌逾2%；中移動（941）跌1%。

順豐同城（9699）宣布，董事會決定行使股份購回授權，擬動用資金上限2億元回購H股，目前股價跌逾13%。

【13:10更新】

港股午後初段續跌，現跌92點，報17,203點；科指跌0.48%，報3,682點。

港交所（388）績後靠穩，轉升0.7%。

ATM方面，騰訊（700）跌逾1%；美團（3690）跌近2%；阿里巴巴（9988）跌0.3%。

【12:30更新】

恒指半日跌70點，報17,225點，成交442.4億元；科指跌0.3%，報3,689點。

ATM跌0.4%至近2%；港交所（388）績前偏軟跌0.1%。

碧桂園（2007）升逾8%，同系的碧服（6098）升逾3%，為半日表現最好藍籌。

藍籌新奧能源（2688）跌逾3%，為半日表現最差藍籌。

【10:15更新】

恒生指數現跌126點，報17,170點；科指現報3,683點，跌0.45%。

碧桂園（2007）債券持有人據報正尋求進行緊急談判，碧桂園最新升8%；同系碧服（6098）升2.6%。

小米（1810）近期逆市強，股價今早升逾1%，現偏軟跌0.4%；ATM跌0.5%至逾1%，京東（9618）再跌逾1%破底。

珠光控股（1176）升近23%，暫為表現最好股份。

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