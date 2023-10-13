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財經
2023-10-13 16:40:00

港股收市｜恒指低收424點　京東股價闢謠後仍挫逾一成

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港股連飆6日累升逾千點後，今早低開。恒指低開291點，報17,946點；國指低開114點，報6,152點；科指低開2.7%，報3,908點。

【16:40更新】

恒指收市報17,813點，跌424點，結束連續6日升勢，大市全日成交841億元；科指跌3.46%。

京東（9618）闢謠後，股價仍大瀉逾一成，創上市新低，且被多間大行下調目標價，最終收報104.2元，跌11.4%，為全日跌幅最大藍籌；翰森製藥（3692）逆市升逾2%，報11.34元，是全日升幅最大藍籌。

內銀股回吐，四大行分別跌逾1%；零售方面，周大福（1929）次季港澳同店銷售增55.7%，股價跌逾5%；科技股向下，騰訊（700）、美團（3690）和阿里巴巴（9988）跌逾3%、百度（9888）和嗶哩嗶哩（9626）跌逾5%至逾6%。

全周恒指累計仍升328點，升幅近1.9%。

【13:40更新】

恒指午後續回吐，現跌逾400點，報17,835點；科指跌3.4%，報3,882點。

京東（9618）大瀉逾一成，創上市新低。京東被大行一致唱淡，預期在疲弱的消費情緒下，京東的業務及策略調整將會影響第三季的收任增長及利潤率表現，同時第四季經營前景維持弱，基於收入增長及盈利存在不確定性，券商紛調低京東評級及目標價。

TVB午後續跌，現跌3.5%，報2.98元。

【12:15更新】

中國9月CPI及PPI數據強差人意，港股借勢回吐。恒指中午收報17,852點，跌385點；科指跌3%，報3,892點。

生科股逆市造好，翰森製藥（3692）升4.3%，為半日表現最好藍籌；藥明生物（2269）升0.7%；國藥（1099）升0.2%。

國家統計局公布，9月中國居民消費價格指數CPI按年持平，低於預期升0.2%；以按月標準計，9月CPI則升0.2%。9月中國生產者物價指數PPI按年下跌2.5%，略低於預期的減少2.4%，連跌12個月，國統局城市司首席統計師董莉娟指，9月份消費市場持續恢復，CPI按月持續上漲，但受去年同期基數高影響，按年則由漲升轉平。

內地9月按美元計出口按年跌6.2%。中國海關公布統計數據顯示，按美元計，9月出口按年跌6.2%，跌幅少過預期減少8%；進口按年跌6.2%，跌幅亦少過市場預期跌6.3%。內地9月貿易賬順差777.1億美元，高於市場預期的706億美元，前值683.6億美元。

【10:20更新】

恒指萬八關爭持，現跌264點，報17,973點；科指跌2.33%，報3,925點。

內需及消費股低開，百威亞太（1876）、蒙牛（2319）跌逾2%；安踏（2020）跌逾1%；李寧（2331）跌0.6%。

ATM跌1%至3%。

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