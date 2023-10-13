港股收市｜恒指低收424點　京東股價闢謠後仍挫逾一成

港股連飆6日累升逾千點後，今早低開。恒指低開291點，報17,946點；國指低開114點，報6,152點；科指低開2.7%，報3,908點。

【16:40更新】

恒指收市報17,813點，跌424點，結束連續6日升勢，大市全日成交841億元；科指跌3.46%。

京東（9618）闢謠後，股價仍大瀉逾一成，創上市新低，且被多間大行下調目標價，最終收報104.2元，跌11.4%，為全日跌幅最大藍籌；翰森製藥（3692）逆市升逾2%，報11.34元，是全日升幅最大藍籌。

內銀股回吐，四大行分別跌逾1%；零售方面，周大福（1929）次季港澳同店銷售增55.7%，股價跌逾5%；科技股向下，騰訊（700）、美團（3690）和阿里巴巴（9988）跌逾3%、百度（9888）和嗶哩嗶哩（9626）跌逾5%至逾6%。

全周恒指累計仍升328點，升幅近1.9%。

【13:40更新】

恒指午後續回吐，現跌逾400點，報17,835點；科指跌3.4%，報3,882點。

京東（9618）大瀉逾一成，創上市新低。京東被大行一致唱淡，預期在疲弱的消費情緒下，京東的業務及策略調整將會影響第三季的收任增長及利潤率表現，同時第四季經營前景維持弱，基於收入增長及盈利存在不確定性，券商紛調低京東評級及目標價。

TVB午後續跌，現跌3.5%，報2.98元。