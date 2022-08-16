港股收市｜恒指倒跌210點 美團拖低逾百點領跌

美團(3690)拖冧港股倒跌！市傳騰訊控股(700)擬悉售美團持股，引發美團午後一度大插水11.8%，低見159.5元，收市仍挫9.1%或16.4元，報164.5元，成交額112億元冠絕港股，並拖低恒生指數132點。恒指今日由一度升133點，至最低倒跌378點，收市仍挫19,830點，失210點或1.1%，失守10天移動平均線(今日處19,993點)；國企股指數亦跌86點或1.3%，報6,727點；恒生科技指數報4,221點，挫87點或2%。主板成交額987億元。

A股則微升，上證綜合指數報3,277點，漲1點或0.1%；深圳成分指數報12,470點，升9點或0.1%；創業板報2,731點，漲12點或0.5%。兩市合共成交額1.02萬億元人民幣。

內房衝高 碧桂園服務飆 15%

有傳指內地監管部門指示「中債信用增進公司」對房企的中期票據開展全額無條件不可撤銷擔保，內房股逆市造好，碧桂園服務(6098)大漲15%或2.08元，報15.92元；龍湖集團(960)升12.4%或2.75元，報24.9元；碧桂園(2007)大升9.1%或0.21元，報2.53元，3股為今日表現最好三大藍籌。而在套現消息傳出後，騰訊亦衝高，收市漲2.6元或0.9%，報303元。

港股通亦走資，滬深合共淨沽額19.57億元，當中上海淨沽9.32億元，深圳淨沽10.25億元。