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財經
2023-11-21 17:09:09

港股收市｜恒指倒跌44點 萬八關得復失

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港股收市｜恒指倒跌44點 萬八關得復失

恒生指數早段曾漲279點、高見18,057點後乏力，午後持續低走並倒跌。(資料圖片)

港股萬八關得復失！恒生指數早段曾漲279點、高見18,057點後乏力，午後持續低走並倒跌，收市報17,733點，倒跌44點或0.35；國企股指數報6,076點，失26點或0.45；恒生科技指數報4,037點，跌40點或近1%。主板成交額1,072億元。

A股亦先高後低，上證綜合指數收市報不足1點，報3,067點；深圳成分指數報9,997點，失25點或0.3%；創業板指數報3,302點，升3點或0.1%。兩市合共成交額9,981億元人民幣。

港股收市｜港股通再走資24

北水續走資，滬深港股通合共淨沽出24.35億元，上海走資19.34億元，深圳走資5.01億元。南水各自走，滬股通淨買額14.51億元人民幣，深股通淨沽出13.09億元人民幣，兩市合共淨買入1.42億元人民幣。

小米集團(1810)放榜後股價低走，全日報15.38元，失0.8元或半成，為表現最差藍籌，並領跌大市23點；聯想集團(992)、聯想集團(881)及中芯國際(981)齊齊挫逾3%。傳內地擬設房企白名單，內房造好，龍湖集團(960)大升4.8%0.62元，報13.64元，藍籌表現最佳，百度(9888)、領展(823)、恒隆地產(101)、阿里巴巴(9988)及京東集團(9618)齊齊漲逾2%，當中阿里報76元，升1.55元或2.1%，領升25點。

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