港股收市｜恒指倒跌44點 萬八關得復失

港股萬八關得復失！恒生指數早段曾漲279點、高見18,057點後乏力，午後持續低走並倒跌，收市報17,733點，倒跌44點或0.35；國企股指數報6,076點，失26點或0.45；恒生科技指數報4,037點，跌40點或近1%。主板成交額1,072億元。

A股亦先高後低，上證綜合指數收市報不足1點，報3,067點；深圳成分指數報9,997點，失25點或0.3%；創業板指數報3,302點，升3點或0.1%。兩市合共成交額9,981億元人民幣。

港股收市｜港股通再走資 24 億

北水續走資，滬深港股通合共淨沽出24.35億元，上海走資19.34億元，深圳走資5.01億元。南水各自走，滬股通淨買額14.51億元人民幣，深股通淨沽出13.09億元人民幣，兩市合共淨買入1.42億元人民幣。