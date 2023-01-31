港股收市｜恒指兔年倒跌 北水兩日淨沽132億

北水農曆年長假後復市兩日，港股亦連挫兩日。恒生指數高開121點後不久即掉頭向下，最多瀉438點，收市報21,842點，失227點或1%，兩日累挫846點，蒸發兔年以來升幅並倒跌202點，累計全月則仍大升2,061點或10.4%；國企股指數報7,424點，失71點或近1%，全日計升720點或10.7%；恒生科技指數報4,542點，跌37點或0.8%，全月漲414點或10%。主板成交額1,738億元。

A股向下，上證綜合指數報3,255點，跌13點或0.4%；深圳成分指數報12,001點，失96點或0.8%；創業板指數報2,580點，挫33點或1.3%。兩市合共成交額9,002億元人民幣。

地產股弱 恒隆瀉半成

本地地產股走弱，今日放榜的恒隆地產(101)報14.76元，失0.82元或5.3%，為表現最差藍籌；新世界發展(017)亦跌1.1元或4.5%，報23.4元；九龍倉置業(1997)報44.8元，失2元或4.3%。盈喜的比亞迪(1211)藍籌最佳，全日漲5.4元或2.3%，報245元；小米集團(1810)報12.92元，升0.22元或1.7%。

港股通再走資，滬深合共淨沽額63.2億元，上海淨走32.66億元，深圳淨走30.54億元，兩日累計共流走132億元。