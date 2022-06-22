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財經
2022-06-22 17:17:47

港股收市｜恒指全日低位收市 挫551點險守二萬一

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港股收市｜恒指全日低位收市 挫551點險守二萬一

恒生指數低開90點後不斷向下，並以全日低位21,008點收市。

環球經濟衰退憂慮縈繞不散，恒生指數低開90點後不斷向下，直至收市，並以全日低位21,008點收市，失551點或2.6%，結束3連升；國企股指數7,335點，挫214點或2.8%；恒生科技指數報4,552點，跌207點或4.4%。主板成交額約1,269億元。

內地A股亦向下，上證綜合指數報3,267點，跌1.2%39點；深圳成分指數報12,246點，瀉177點或1.4%；創業板指數報2,677點，走低15點或0.6%。兩市合共成交額約9,964億元人民幣。

吉利升4%藍籌最佳 阿里健康瀉14%

69隻藍籌僅3隻報升，表現最好為吉利汽車(175)，全日漲4.1%0.62元，報15.68元。科技股再成跌市重災，阿里健康(241)全日瀉13.8%，至4.79元，表現最差；舜宇光學(2382)107.5元，跌8.6元或7.4%，京東集團(9618)16元或6.2%，報240.8元。ATM合共拖累恒指193點或35%跌幅，騰訊控股(700)全日跌2.9%11元，報370元；阿里巴巴(9988)4.3元或4.1%，報101.5元；美團(3960)191.6元，跌9.6元或4.8%

北水則流入，滬深港股通合共錄淨買額18.03億元，當中上海佔7.3億元，深圳佔10.66億元。

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