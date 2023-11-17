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財經
2023-11-17 17:08:00

港股收市｜恒指全日低收378點　大市成交回落至980億

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港股市況。(資料圖片)

港股市況。(資料圖片)

港股昨日挫逾200點後，今早再低開。恒指低開248點，報17,584點；國指低開133點，報5,983點；科指低開2.2%，報3,959點。

【17:00更新】

恒指收報17,454點，跌378點，大市全日成交979.9億元。科指跌1.7%，報3,980點。

科技股個別發展，阿里巴巴（9988）挫近10%，為跌幅最大的恒指及科指成份股；美團（3690）跌近4%；網易（9999）升2%，升幅最大的藍籌股；小米（1810）升逾1%。

體育用品股下跌，李寧（2331）跌2.1%，安踏（2020）跌4%；「三桶油」全跌，中石油（857）、中石化（386）、中海油（883）皆跌逾2%。

全周累計，恒指升逾250點，升幅近1.5%；科指累計升近2.3%，均扭轉上周跌勢。

【15:00更新】

恒指午後續跌，現跌371點，報17,461點；科指跌1.7%，報3,980點。

美團（3690）跌幅略至4%；阿里巴巴（9988）挫近一成；新股方面，藥明合聯（2268）首掛，現升38%。

【12:40更新】

恒指半日跌387點，報17,445點，半日大市成交541.16億元；科指跌1.99%，報3,969點。

科技股個別發展，阿里巴巴（9988）挫一成；美團（3690）跌近3%；騰訊（700）跌逾2%；網易（9999）績後逆市升逾2%破頂；小米（1810）升0.6%。

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新股方面，藥明合聯（2268）首掛半日升35%。

【10:55更新】

恒指現跌319點，報17,513點；科指跌1.8%，報3,975點。

阿里巴巴（9988）績後挫近一成，低見73.3元，現跌9.4%。阿里系，阿里健康（241）跌近7%；阿里影業（1060）跌近2%。

騰訊（700）跌近2%；美團（3690）跌近3%；小米（1810）逆市彈高2%。

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