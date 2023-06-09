港股收市｜恒指全日收報19389點連升3日　兩周合計飆643點

隔晚美股三大指數造好，港股今微高開。恒指高開34點，報19,333點；國指高開26點，報6,566點；科指高開0.5%，報3,913點。

內地股市反覆向好，3大指數以全日高位收市。雲遊戲、半導體晶片、汽車產業鏈相關股份上升，房地產服務、旅遊等板塊下跌。

【15:05更新】

恒指升約129點，報19,429點，升至19,400點水平；科指升1.24%，報3,942點。

蔚小理靠穩，小鵬（9868）升6.4%；理想（2015）升0.88%；蔚來（9866）升0.16%。

藥明生物（2269）升4.24%。

【13:10更新】

恒指午後初段升44點，報19,343點；科指升0.47%，報3,912點。

周大福（1929）升3.91%；中石油（857）升2.13%；紫金（2899）升1.91%。

碧桂園（2007）、碧服（6098）回吐逾1.7%；攜程（9961）吐0.77%

【12:15更新】

恒指半日升53點，報19,352點，成交384億元；科指升0.6%，報3,916點。

ATM向好，騰訊（700）升0.41%；美團（3690）升1.84%；阿里巴巴（9988）升0.6%。

周大福（1929）績後升3.91%；三桶油向上，中石油（857）升2.13%，半日報5.74元創8年新高。

【11:30更新】

恒指轉升15點，新造19,314點；科指報3,890點，無升跌。

三桶油再上，中石油（857） 升2.669%，破頂見5.77元；中海油（883）升0.67%；中石化（386）升1.97%。

周大福（1929） 升幅收窄，現報14.26元。

【10:15更新】

恒指現微跌5點，新造19,293點；科指跌0.1%，報3,890點。

周大福（1929）全年純利下跌但仍派1元息，今高開逾5%，現升5.07%。

黃金股造好，招金（1818）、山東黃金（1787）、中國黃金（2099）升2%、紫金（2899）分別升逾2%。

香港科技探索（1137）5月訂單總商品交易額（GMV）約7.17億元，按年增17%，股價今早高開逾2%，現升1.52%。

ATM向上，其中美團（3690）升逾1%。