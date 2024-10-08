港股收市｜恒指全日跌2172點　點數創歷來單日最多　成交逾6200億同創紀錄(更新)

內地股市國慶長假後，A股今(8日)復市高開，惟發改委「落實一攬子增量政策」未達市場預期。港股低開250點後，接連失守兩萬三、兩萬二、兩萬一關口。恒指收報20,926點，全日跌2,172點，點數創歷來單日最多，大市成交6,204億元再創新高；國企指數7,483點，跌847點；恒生科技指數4,695點，跌690點。

內房及半導體股有回吐，中芯國際(981)跌18%，報27.2元；華虹半導體(1347)跌23%，報25元；龍湖(960)跌逾22%，報12.94元，是全日跌幅最大藍籌；雅居樂(3383)跌逾41%，報1.05元。

中資金融股和券商股急跌，國壽(2628)跌20%，報16.29元；平保(2318)跌15%，報50.25元；招商證券(6099)、東方證券(3958)、銀河證券(6881)都跌逾三成；港交所(388)跌13%，報340.8元。

【14:40更新】港股下午繼續有回吐，現報21,423點，跌1,676點，最新成交逾5,100億元，打破上周一(9月30日)創下的5,058億元，再次創下新高。

港股曾跌逾2300點 近16年最大跌幅

【12:45更新】恒指中午報21,810點，跌1,289點，半日成交額3,847億元。國企指數7820點，跌510點；恒生科技指數4,962點，跌424點。