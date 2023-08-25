港股收市｜恒指全日跌255點　新世界跌逾5%　發言人澄清流言或向執法部門舉報

美債息在聯儲局主席鮑威爾，於全球央行年會發表演說前抽升。恒指3日升588點後，今早低開174點，報18,037點；國指低開68點，報6,199點。
【16:30更新】
恒指全日跌255點，報17,956點，全日成交813.66億，三大成交股份為「ATM」；科指跌2.38%，收報4,058點；國指跌1.48%，收報6,175點。
A股方面，上證指數收報3,064點，跌18點，跌幅0.59%，本周累跌2.1%；深證成份指數收報10,130點，跌125點，跌幅1.23%，本周累跌3.1%。
新世界澄清流言
碧桂園「孖寶」升逾5%；新奧能源（2688）跌16.2%；美團（3690）跌5.6%；網易（9999） 跌6.8%。
至於新世界（017）全日跌5.7%，新世界發展發言人回應市傳流言，稱注意到就最近有人在社交平台，以不具名方式對某地產集團散播的不實某些言論，當中包括暗示新世界發展集團以「明股實債」方式抵押旗下商業項目，有關內容全屬虛假誤導，懷疑有人意圖藉此操縱債券市場及影響股價，從中獲利。因此集團將考慮就事件向相關執法部門舉報，並同時諮詢法律意見，考慮是否採取進一步行動。
【15:20更新】
恒指現跌211點，報18,000點；科指跌2.01%，報4,074點。
碧桂園（2007）升5%；龍湖（960）升3.3%；中芯（981）績前跌2%。
新世界（017）有流言傳出，股價收市報16.32元，跌5.7%，新世界發展發言人表示，注意到就最近有人在社交平台，以不具名方式對某地產集團散播的不實某些言論，當中包括暗示新世界發展集團以「明股實債」方式抵押旗下商業項目，有關內容全屬虛假誤導，懷疑有人意圖藉此操縱債券市場及影響股價，從中獲利。因此集團將考慮就事件向相關執法部門舉報，並同時諮詢法律意見，考慮是否採取進一步行動。
【13:35更新】
恒指現跌240點，報17,970點，再失萬八關；科指跌2.21%，報4,065點。
星空華文（6698）午後再走低，一度挫17.4%，現跌15.3%，報56.3元。
新奧能源（2688）跌15.7%，報66.05元，股價跌至逾3年低。
【12:15更新】
恒指半日跌187點，報18,024點，成交額為437億元；科指跌1.99%，報4,075點。
碧桂園孖寶繼續造好，分別升5至7%，為表現最好藍籌；新奧能源（2688）插15%，為表現最差藍籌。
ATM向下，阿里巴巴（9988）跌1.9%；騰訊（700）跌1.1%；美團（3690）跌5.2%。
網易（9999）挫4.9%；友邦保險（1299）績後續跌2.79%；阿里健康（241）及京東健康（6618）分別升3.1%及2.2%。
【10:20更新】
恒指現跌164點，報18,048點；科指跌1.66%，報4,089點。
ATM向下，阿里巴巴（9988）跌1.67%；騰訊（700）跌0.7%；美團（3690）跌逾5%。
新奧能源（2688）續後插17%，中升（881）逆市升3.4%；網易（9999）挫逾6%。