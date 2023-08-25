港股收市｜恒指全日跌255點　新世界跌逾5%　發言人澄清流言或向執法部門舉報

至於新世界（017）全日跌5.7%，新世界發展發言人回應市傳流言，稱注意到就最近有人在社交平台，以不具名方式對某地產集團散播的不實某些言論，當中包括暗示新世界發展集團以「明股實債」方式抵押旗下商業項目，有關內容全屬虛假誤導，懷疑有人意圖藉此操縱債券市場及影響股價，從中獲利。因此集團將考慮就事件向相關執法部門舉報，並同時諮詢法律意見，考慮是否採取進一步行動。

【15:20更新】

恒指現跌211點，報18,000點；科指跌2.01%，報4,074點。

碧桂園（2007）升5%；龍湖（960）升3.3%；中芯（981）績前跌2%。

新世界（017）有流言傳出，股價收市報16.32元，跌5.7%，新世界發展發言人表示，注意到就最近有人在社交平台，以不具名方式對某地產集團散播的不實某些言論，當中包括暗示新世界發展集團以「明股實債」方式抵押旗下商業項目，有關內容全屬虛假誤導，懷疑有人意圖藉此操縱債券市場及影響股價，從中獲利。因此集團將考慮就事件向相關執法部門舉報，並同時諮詢法律意見，考慮是否採取進一步行動。

【13:35更新】

恒指現跌240點，報17,970點，再失萬八關；科指跌2.21%，報4,065點。

星空華文（6698）午後再走低，一度挫17.4%，現跌15.3%，報56.3元。

新奧能源（2688）跌15.7%，報66.05元，股價跌至逾3年低。

【12:15更新】

恒指半日跌187點，報18,024點，成交額為437億元；科指跌1.99%，報4,075點。

碧桂園孖寶繼續造好，分別升5至7%，為表現最好藍籌；新奧能源（2688）插15%，為表現最差藍籌。

ATM向下，阿里巴巴（9988）跌1.9%；騰訊（700）跌1.1%；美團（3690）跌5.2%。

網易（9999）挫4.9%；友邦保險（1299）績後續跌2.79%；阿里健康（241）及京東健康（6618）分別升3.1%及2.2%。

【10:20更新】

恒指現跌164點，報18,048點；科指跌1.66%，報4,089點。

ATM向下，阿里巴巴（9988）跌1.67%；騰訊（700）跌0.7%；美團（3690）跌逾5%。

新奧能源（2688）續後插17%，中升（881）逆市升3.4%；網易（9999）挫逾6%。