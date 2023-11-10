港股收市｜恒指全日跌308點連跌4天　大劉開記招華置股價升9%

港股三日連吐逾450點後，今早開市再挫。恒指低開160點，報17,350點；國指低開74點，報5,915點；科指低開2.5%，報3,925點。
【18:00更新】
港股連跌四個交易日，恒指收市報17,203點，跌308點；全日成交額近751億；科指跌穿3,900點關口，收報3,892點，跌3.28%。
ATMXJ累市，小米（1810）、京東（9618）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌3%以上；騰訊（700）跌逾1%。
半導體股涯沽，華虹半導體跌近16%，中芯國際跌近7%。
新能源汽車股下跌，「蔚小理」跌逾5%至6%；濠彩股急跌，永利（1128）跌13%；銀娛（027）跌逾6%。
本地地產、內房、物管普遍下跌，其中華人置業（127）大股東劉鑾雄（大劉）突開記招，華置尾市股價升9%。
全周累計，恒指跌2.6%；科指跌1.1%，結束兩周連升勢頭。
【13:50更新】
恒指現跌266點，報17,244點；科指跌3%，報3,903點。
潤電（836）宣布上市20周年派特別息，現升1.2%，暫為表現最好藍籌；中芯（981）現跌7.4%，暫為表現最差藍籌。
國指內的商湯（020）現跌2.6%；ATM跌1.5%至3.6%。
【12:35更新】
恒指中午收報17,232點，跌278點，大市成交396.18億；科指跌2.9%，報3,905點。
芯片股受壓，中芯（981）績後跌逾5%；華虹半導體（1347）跌逾13%。電動車股走低，蔚小理跌5%至7%。
ATMXJ下挫，阿里巴巴（9988）、京東（9618）、美團（3690）跌3%；騰訊（700）跌1.4%；小米（1810）跌0.6%。
【10:20更新】
恒指現跌263點，報17,246點；科指跌2.36%，報3,929點。
電動車股走低，理想（2015）跌6%；蔚來（9866）跌5.8%；小鵬（9868）4.9%；比亞迪（1211）跌逾1%；吉利（175）跌逾2%。
半導體下挫，中芯（981）公布，其第三季純利按年大跌八成，最新跌4.3%；華虹半導體（1347）第三季純利亦下跌86%，最新插近一成。