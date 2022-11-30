港股收市｜恒指全月飆近27% 24年最勁

大市早段反覆後，尾市卻突衝高，恒生指數最多飆441點，收市報18,597點，揚392點或2.2%；國企股指數報6,374點，升137點或2.2%；恒生科技指數揚102點或2.8%，報3,798點。MSCI換馬帶動主板成交額2,221億元，為半年最多。全月計，恒指飆3,910點或26.6%，為24年來表現最好月份；國指月漲29.1%，為19年最大升幅；科指月飆33.2%，為有紀錄最大升幅。

港股收市｜ MSCI 換馬 成交半年高

內地股市收市報險升，上證綜合指數反覆後收市微升1點或0.05%，報3,151點；深圳成分指數報11,108點，升19點或0.2%；創業板指數報2,345點，揚5點或0.2%。兩市合共成交額9,317億元。全月計，上證綜指累漲8.8%。

藍籌股今日以海底撈(6862)最標青，全日揚2.56元或15.5%，報19.12元；吉利汽車(175)亦漲1.12元或10.9%，報11.38元。至於碧桂園(2007)、長江實業集團(1113)及中國海外發展(688)則齊挫逾1%，為表現最差藍籌。美團(3690)是升市火車頭，全日揚8.2元或5.3%，報163.6元，推升大市63點。

港股通吸資，滬深合共淨買額27.68億元，上海佔8.52元，深圳佔19.16億元。