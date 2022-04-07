港股收市｜恒指兩日失694點 北水轉走資

美國聯儲局會議紀錄放鷹，港股續走低。恒生指數早段曾升156點，及後最多倒跌301點，收市仍挫271點或1.2%，報21,808點，失守二萬二，連挫兩日累失694點；國企股指數報7,495點，挫113點或1.5%；恒生科技指數報4,474點，跌113點或2.5%。主板成交額1,173億元。

北水吸資1日後今又走資，滬深港股通合共淨沽額9.34億元，當中上海走資6.27億元，深圳流走3.07億元。

科技龍頭及藥明生物(2269)為跌市推手，藥明全日瀉5.3%或3.6元，報65元，為第二差藍籌，拖低恒指24點；另外騰訊控股(700)失1.7%或6.6元，報374.4元，拖低大市28點；阿里巴巴(9988)挫2.2%或2.4元，報105.2元，拉低大市38點，3股共拖低恒指90點，佔33%跌幅。

銀行公用股逆市走高

至於表現最差藍籌為海底撈(6862)，全日跌7.2%或1.1元，報14.18元；相反銀行、公用及體育用品股逆市走高，中銀香港(2388)漲1.2%或0.35元，報30.15元，表現最好，中電控股(002)升0.9%，電能實業(006)走高0.9%，安踏體育(2020)上揚0.9%，李寧(2331)則升0.7%。