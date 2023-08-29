港股收市｜恒指兩日漲353點 港股通吸資7日

中美商務部長會晤利好市場氣氛，加上內地傳加快降準，港股連漲兩日！恒生指數最高見18,583點，最多升453點，收市仍漲353點或近2%，報18,484點，兩日累升528點；國企股指數報6,386點，漲140點或2.3%；恒生科技指數報4,234點，揚106點或2.6%。主板成交額1,014億元。

A股亦衝高，上證綜合指收報3,135點，走高37點或1.2%；深圳成分指數報10,454點，走高221點或2.2%；創業板指數報2,118點，升58點或2.8%。兩市合共成交額1.04萬億元人民幣。

港股通連續7個交易日吸資，滬深合共淨買額29.06億元，上海佔16.01億元，深圳佔13.05億元。

港股收市｜內房彈 碧桂園飆 12%

內房股明顯彈，碧桂園(2007)大升0.1元或12.3%，至0.91元，為表現最好藍籌；碧桂園服務(6098)緊隨其後，報9.45元，升0.85元或9.9%。另外，中國海外(688)報16.64元，升1.02元或6.5%；龍湖集團(960)走高0.98元或6%，報17.18元；華潤置地(1109)報33.25元，揚1.35元或4.2%。逆市報跌藍籌則為東方海外(316)及滙豐控股(005)，前者報116.6元，失1.4元或1.2%；後者報58.5元，跌0.25元或0.4%。

內銀股亦普遍造好，農業銀行(1288)、交通銀行(3328)及工商銀行(1398)齊齊彈逾2%，農行報2.67元，升2.7%；交行報4.47元，揚2.3%；工行報3.59元，漲2.3%。