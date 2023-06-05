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財經
2023-06-05 16:58:10

港股收市｜恒指兩日累彈半成 北水淨流入逾百億追貨

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港股收市｜恒指兩日累彈半成 北水淨流入逾百億追貨

港股通錄逾4個月最大額淨流入，滬深合共淨買額108.85億元。(資料圖片)

港股連彈兩日，重越萬九關！恒生指數連續兩個交易日造好，尾市高見19,123點，最多升174點，收市仍漲158點或0.8%，報19,108點，兩日累升892點或4.9%，收復逾一周失地；國企股指數報6,463點，升35點或0.6%；恒生科技指數報3,840點，走高16點或0.4%。主板成交額999億元。

港股通錄逾4個月最大額淨流入，滬深合共淨買額108.85億元，終止連續3日淨流出，當中上海淨吸50.41億元，深圳淨吸58.44億元。

A股未有方向，上證綜合指數報3,232點，升2點或0.1%；深圳成分指數報2,917點，跌5點或0.2%；創業板指數報2,202點，失31點或1.4%。兩市合共成交額8,738億元人民幣。

港股收市｜恒指兩日累彈半成 北水淨流入逾百億追貨

中芯國際全日飆1.26元或6.3%，報21.2元，為表現最好藍籌。(資料圖片)

中芯飆6% 藍籌最佳

中芯國際(981)全日飆1.26元或6.3%，報21.2元，為表現最好藍籌；攜程集團(9961)則升11.4元或4.4%，報268.2元；長江基建集團(1038)43.55元，升1.3元或3.1%。至於上周五急升的內房，今日回吐，碧桂園(2007)全日挫近4%0.06元，報1.46元，為表現最差藍籌；碧桂園服務(6098)亦跌0.36元或3.8%，報9.13元。

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