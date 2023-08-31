港股收市｜恒指兩日陰燭 港股通吸資9日

港股連續兩日錄陰燭！雖然內地製造業採購經理指數(PMI)勝預期，惟恒生指數連續兩日高開低走，早段一度高見18,667點，最多升185點，尾市卻曾倒跌170點，收市仍挫100點或0.55%，至18,382點；國企股指數報6,332點，挫24點或0.4%；恒生科技指數報4,179點，失15點或0.4%。MSCI指數收市後換馬，主板成交額1,365億元，創1個月高。

A股向下，上證綜合指數報3,119點，跌17點或0.6%；深圳成分指數報報10,418點，失64點或0.6%；創業板指數報2,102點，跌14點或0.7%。兩市合共成交額8,292億元人民幣。

港股通連續9個交易日吸資，滬深合共淨買額28.31億元，當中上海吸資17.13億元，深圳吸資11.18億元。

港股收市｜美團推低大市 51 點

美團(3690)再成跌市主力，全日報128.5元，失5.7元或4.2%，推低指數51點，並為第四大跌幅藍籌。表現最差藍籌為龍湖集團(960)，全日挫4.7%或0.82元，報16.52元；藥明生物(2269)及東方海外(316)亦挫逾4%。內需股見支持，蒙牛乳業(2319)報26.4元，升1.4元或5.6%，為表現最好藍籌；農夫山泉(9633)報44.05元，升1.3元或3%；海爾智家(6690)報24.25元，走高0.35元或1.5%。