港股收市｜恒指兩日飆千五點 北水趁機「食胡」

內地出手提振樓市帶動股市氣氛向好，恒生指數一度衝萬八關，高見18,011點，最多飆686點，惟收市幅大收窄至294點或1.7%，報17619點，兩日累飆1,538點；國企股指數報5,979點，升112點或1.9%；恒生科技指數報3,554點，漲62點或1.8%。主板成交額2,049億元，為5個半月來最多。

A股則向下，上證綜合指數報3,083點，失3點或0.15；深圳成分指數報2,873點，跌15點或0.5%；創業板指數報2,375點，挫30點或1.3%。兩市合共成交額約1.07萬億元人民幣。

碧桂園連升 7 日 累彈 1.8 倍

內房持續爆升，碧桂園(2007)飆45.5%或1.02元，報3.26元，為表現最好藍籌，連升7個交易日，累彈1.8倍；碧桂園服務(6098)報16.7元，揚3.52元或26.7%，連升4日，累漲61%；龍湖集團(960)則升3元或16.5%，報21.2元，亦連升4日，累飆58.2%。升市火車頭為友邦保險(1299)，全日飆2.65元或3.6%，報75.7元，推升恒指53點；另外京東集團(9618)報200.8元，揚8.3元或4.3%，亦推升恒指23點。表現最差藍籌為中銀香港(2388)，全日挫1.15元或4.5%，報24.3元。

早前大手撈貨的港股通則「食胡」，今日港股通淨流出40.94億元，連續兩日走資，當中上海淨沽額25.17億元，深圳淨額出15.77億元。