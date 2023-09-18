港股收市｜恒指再失萬八關 成交縮三成

A股向下，上證綜合指數報3,125點，漲8點或0.3%；深圳成分指數報10,200點，升55點或0.5%；創業板指數報2,020點，升17點或0.9%。兩市合共成交額6,985億元人民幣。

市場觀望美國聯儲局本周議息，港股反覆向下失守萬八關。恒生指數低見17,894點，最多挫288點，收市報17,930點，失252點或1.4%，為上月25日後再度在收市失守萬八關；國企股指數報6,209點，挫100點或1.6%；恒生科技指數報3,987點，跌90點或2.2%。主板成交額845億元，按日縮近三成。

港股收市｜港股通吸資 87 億

港股通吸資，滬深合共淨買額87.33億元，上海佔45.8億元，深圳佔41.53億元。

阿里巴巴(9988)全日跌2.05元或2.4%，報84.2元，推低大市33點；美團(3690)及友邦保險(1299)亦分別推低逾20點，前者報122元，跌2.3元或1.9%；後者報65.4元，失1.15元或1.7%。表現最差藍籌為中芯國際(981)及中升控股(881)，前者報18.88元，跌1.02元或5.1%；後者報21.9元，跌0.95元或4.2%。表現最好為銀河娛樂(027)及吉利汽車(175)，前者報51.4元，升0.9元或1.8%；後者報9.74元，漲0.1元或1%。