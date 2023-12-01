港股收市｜恒指創逾1年新低　藥明康德、理想汽車收市後正式納入藍籌

港股12月開局，全日收市創逾1年新低。恒指早段於17,000點巨間爭持，尾段跌幅擴大，以全日最低位收市，收報16,830點，跌212點，跌幅1.25%，總成交金額1,142億；國企指數報5,761點，跌95點或1.64%；恒生科技指數報3,830點，失68點或1.76%。
全周累計，恒指跌729點，跌幅近4.2%；科指跌4.8%。
A股表現反覆，上證綜合指數報3,031點，走高1點；深圳成分指數報9,720點，失6點；創業板指數報1,926點，升3點。
港股收市｜中升表現最差
中升（881）跌6%，是表現最差藍籌；金沙中國（1928）升2.29%，是表現最好藍籌。
藥明康德（2359）、理想汽車（2015）收市後正式納入恒指成分股，股價分別無升跌及逆市升0.5%。
【16:58更新】
港股連跌四個月，12月開局仍向下。恒指低開23點，報17,019點；國指跌0.9%，報5,803點；科指跌1.4%，報3,844點。
【15:25更新】
恒指尾市跌約171點，報16,874點，科指跌1.66%，報3,834點。
澳門宣布，11月博彩收入增4.3倍，濠賭股金沙（1928）尾市升3%；銀娛（027）升逾2%。
藥明康德（2359）、理想汽車（2015）收市後正式納入恒指成分股，股價分別逆市升1%。
【12:45更新】
恒指半日跌117點，報16,925點，半日大市成交460.27億；科指報3,838點，跌1.58%。
九倉（004）正式納入MSCI香港指數，股價逆市升7%；ATMX跌0.9%至逾2%。
【10:35更新】
恒指現跌68點，報16,973點；科指跌1.21%，報3,852點。
車股受壓，比亞迪（1211）跌逾3%；吉利（175）亦跌逾3%；長汽（2333）跌近3%；廣汽（2238）跌0.6%；華晨中國（1114）逆市靠穩升0.5%。
嗶哩嗶哩（9626）股價再跌逾3%；知乎（2390）再跌逾14%；恒大（3333）股價跌6%。