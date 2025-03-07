港股收市｜恒指創3年高後轉跌138點　京東系績後告急　撈貨機會來了？(有片)

港股今早(7日)亦跟隨外圍市場下跌，低開187點，報24,182點，成交額為57億港元，最多跌逾300點，低見24,065點。惟恒指其後轉升，一度升近300點，再創逾3年高，惟其後回落，恒指最終跌138點，收報24,231點，大市成交較昨日增至3,831億，若以全周計，累計1,289點。科指跌0.5%，報6,037點；國指跌0.27%，報8,914點。

美國總統特朗普的關稅政策進退失據，最新他決定暫緩對《美墨加協定》相關商品徵稅，市場對其關稅政策帶來的不確定性感到擔憂。美股三大指數隔夜下挫，道指跌幅達427點，納指更是重挫2.6%，下跌483點，險守18,000點；標普500指數報5,738點，跌104點。

長和回吐近4% 申洲逆市升逾7%冠藍籌

【16:20更新】過去2日急升的長和(001)，今日股價回吐近4%，報49.5元。京東系業績後受壓，京東(9618)跌約5%，報170.1元，跌8.9元。同系的京東健康(6618)跌逾12%，報35.75元；京東物流(2618)跌近15%，報13.2元，是全日跌幅最大的兩隻藍籌。

科技股個別發展，騰訊(700)跌近2%，報533.5元，跌10.5元；阿里巴巴(9988)跌0.8元，報140元；美團(3690)則升逾1%，報183.5元；快手(1024)升近5%，報63.7元。

小米(1810)跌1%，報54.35元；比亞迪(1211)跌逾1%，報355.2元。

內地體育用品及相關股造好，申洲國際(2313)升逾7%，報63.7元；李寧(02331.HK)升近5%，報18.66元，是全日最強勢的兩大藍籌。