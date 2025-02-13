港股收市｜恒指升逾600點後倒跌43點收市　成交增至3495億創4個月高(有片)

俄烏戰爭有望停戰，美國總統特朗普啟動和談，消息一度刺激港股交投氣氛。恒生指數今(13日)高開100點後，反覆向上，到午後升幅一度擴大，一度升665點，高見22,523點，惟尾市轉跌，恒指收跌43點，收報21,814點，成交大增至3,794.5億元，創下4個月高位。科指收報5,235點，挫45點或0.87%；國指收報8,002點，收挫55點或0.69%。

阿里確認與蘋果合作 曾升9%成交達400億 【16:40更新】阿里巴巴(9988)主席蔡崇信確認，阿里與蘋果在人工智能方面合作，股價一度衝高9%，收市報116.7元，升2.55%，成交首達400億；同系的阿里健康(241.HK)升近4%，報4.57元。

快手(1024)及百度(9888)都升約6%，是全日升幅兩大藍籌，分別報49.7元和94元。 小米(1810)盤中破頂高見44.6元後更要倒跌，收報41.65元，挫逾5%；騰訊(700)跌0.5%，報442元。 友邦(1299)升逾5%，報54.5元，升2.8元；滙控(005)升0.4元，報84.85元。 頭5大活躍股票 阿里健康飆近兩成 【13:40更新】恒生指數下午升幅進一步擴大，截止發稿升522點，報22,381點，成交額達2,139億元。 頭5大活躍股票，包括： 第一，阿里健康(241)升逾17%，報5.2元，成交逾20億

第二，快手(1024)升逾13%，報53.1元，成交64億

第三，百度(9888)升逾11%，報99元，成交26億

第四，阿里巴巴(9988)升逾7%，報121.9元，成交217億

第五，美團(3690)升6.7%，報165.6元，成交近90億 另外，第六位是友邦(1299)升逾6%，報55.15元，成交逾32億。

快手百度升逾7% 友邦漲逾6% 【12:30更新】阿里巴巴(9988)半日升近4%，報118.2元；同系的阿里健康升逾8%，報4.76元，是半日表現最好的藍籌。 快手(1024)及百度(9888)都升逾7%，是半日升幅第二、三多的藍籌，分別報50.25元和95.45元。 小米(1810)創辦人雷軍指，小米汽車已交付16萬輛車，股價升0.05元，報44.15元。 友邦(1299)升逾6%，報55.15元；滙控(005)升近1%，報85.2元；港交所(388)逆市跌近1%，報332.6元。 比亞迪系回吐，比亞迪跌0.57%，報350元；比亞迪電子(285)跌逾4%。報57.7元，是半日跌幅最大藍籌。

阿里「雙雄」造好 快手飆7% 【09:45更新】傳與蘋果合作的阿里巴巴(9988)升近3%，報117元；同系的阿里健康(241)再升逾7%，報4.73元，是現時表現最好的藍籌。 中芯國際(981)升逾1%，報48.7元；小米微升0.1%，報44.15元。快手(1024)急升7%，報50元。 騰訊(700)升0.6%，報446.8元；滙控(005)升近1%，報85元。 內房股回吐，融信中國(3301)跌8.3%，融創中國(1918)、萬科(2202)分別跌逾6%及4%，龍湖集團(960)跌1%。