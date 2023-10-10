港股收市｜恒指升147點連漲4 日 美團揚3%領升

美國聯儲局多位官員放鴿，港股早段一度飆399點，惟收市升幅收窄至147點或0.8%，報17,664點，連升4日，累漲469點；國企股指數報6,052點，走高54點或0.9%；恒生科技指數報3,874點，揚49點或1.3%。主板成交額797億元。

A股則高開低收，上證綜合指數報3,075點，跌21點或0.75；深圳成分指數報10,050點，跌56點或0.6%；創業板指數報1,987點，失10點或0.5%。兩市合共成交額7,747億元人民幣。