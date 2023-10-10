港股收市｜恒指升147點連漲4 日 美團揚3%領升

美國聯儲局多位官員放鴿，港股早段一度飆399點，惟收市升幅收窄至147點或0.8%，報17,664點，連升4日，累漲469點；國企股指數報6,052點，走高54點或0.9%；恒生科技指數報3,874點，揚49點或1.3%。主板成交額797億元。
A股則高開低收，上證綜合指數報3,075點，跌21點或0.75；深圳成分指數報10,050點，跌56點或0.6%；創業板指數報1,987點，失10點或0.5%。兩市合共成交額7,747億元人民幣。
港股收市｜港股通吸資62億
港股通吸資增至62.26億元，為上月中後最多，當包上海港股通淨買額36.82億元，深圳港股通淨買25.44億元。北向則走資，滬股通淨沽出47.56億元，深股通走資7.14億元，滬深合共淨沽出54.7億元。
美團(3690)及阿里巴巴(9988)成升市火車頭，前者報112.3元，走高3.4元或3.1%，推升31點，為表現第二佳藍籌；後者報83.4元，走高1.3元或1.6%，推高21點。另外小米集團(1810)報12.28元，升0.34元或2.8%，貢獻10點。至於表現最好藍籌為網易(9999)，全日報165.4元，走高5.2元或3.2%。表現最差為東方海外(316)，全日大挫6.4元或6.1%，報98.8元。