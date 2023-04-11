港股收市｜恒指升154點 內房躋藍籌升幅三甲

港股復活節長假後復市，惟內地通脹放慢至0.7%，低過預期，拖累大市高開低走。恒生指數高見20,750點，最多升419點，午後曾倒跌38點，收市再升154點或0.8%；國企股指數報6,950點，漲56點或0.8%；恒生科技指數報4,248點，升10點或0.3%。主板成交額1,269億元。

A股向下，上證綜合指數報3,313點，跌1點或0.05%；深圳成分指數報11,877點，走高5點或0.04%；創業板報2,439點，失4點或0.2%。兩市合共成交額1.08萬億元人民幣。

百度挫半成最重傷

市場憧憬內房下半年復甦，內房股躋藍籌升幅榜三甲，碧桂園(2007)全日飆14.1%或0.29元，報2.34元；碧桂園服務(6098)報14.32元，升1.48元或11.5%；龍湖集團(960)報23元，走高1.6元或7.5%。內地擬規管生成AI，百度集團(9888)收市大挫7.7元或5.4%，報135.2元，為表現最差藍籌；騰訊控股(700)亦大跌8.8元或2.3%，報376.6元；阿里巴巴(9988)則仍漲1.55元或1.6%，報99.3元。

港股通連續22個交易日吸資，今日滬深淨買額21.67億元，上海佔8.24億元，深圳佔13.43億元，22日累吸約646億元。