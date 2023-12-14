熱門搜尋:
雙子座流星雨 六合彩 消委會 旅發局餐飲消費券 工展會2023 周海媚 聖誕節2023 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 流感 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-14 16:50:45

港股收市｜恒指升173點 近百億北水撤退 長和系跑出

分享：
港股收市｜恒指升173點 近百億北水撤退 長和系跑出

長和系重組英國列車租賃公司以簡化結構，全系集體走高，長建飆近9%。(資料圖片)

美國明年有機會減息0.75厘，美股急升，惟港股升勢有限。恒生指數早段最多漲349點，惟及後升幅持續收窄，收市只升1731.1%；國企股指數報5,573點，走高22點或0.45；恒生科技指數報3,698點，多12點或0.3%。主板成交額1,022億元。

港股收市｜A股走低 南水轉吸資

不過北水卻大走資，滬深合共淨沽出96.98億元，上海佔47.85億元，深圳佔49.13億元；南水則轉吸資34.62億元人民幣，滬股通淨買10億元人民幣，深股通淨買34.62億元人民幣。

A股高開低走，上證綜合指數報2,958點，跌9點或0.3%；深圳成分指數報9,417點，失58點或0.6%；創業板指數報1,860點，失11點或0.6%。兩市合共成交額7,370億元人民幣。

港股收市｜創科飆一成 長建漲9%

長和系重組英國列車租賃公司以簡化結構，長江基建集團(1038)大升3.45元或8.7%，報43.2元，為表現第二佳藍籌；電能實業(006)則升2.6元或6.3%，報44.1元；長江和記股份(001)0.6元或1.5%，報40.05元；長江實業集團(1113)38.05元，走高0.65元或1.7%。至於表現最好藍籌為創科實業(669)，全日大升一成或7.9元，至87.15元；新奧能源(2688)亦升3.8元或7.6%，報53.5元。

部分科網股走弱，網易(9999)全日跌3.1%5.3元，報163元，為表現最差藍籌；翰森製藥(3692)15元，失0.42元或2.7%

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受