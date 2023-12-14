港股收市｜恒指升173點 近百億北水撤退 長和系跑出

A股高開低走，上證綜合指數報2,958點，跌9點或0.3%；深圳成分指數報9,417點，失58點或0.6%；創業板指數報1,860點，失11點或0.6%。兩市合共成交額7,370億元人民幣。

美國明年有機會減息0.75厘，美股急升，惟港股升勢有限。恒生指數早段最多漲349點，惟及後升幅持續收窄，收市只升173點1.1%；國企股指數報5,573點，走高22點或0.45；恒生科技指數報3,698點，多12點或0.3%。主板成交額1,022億元。

港股收市｜創科飆一成 長建漲 9%

長和系重組英國列車租賃公司以簡化結構，長江基建集團(1038)大升3.45元或8.7%，報43.2元，為表現第二佳藍籌；電能實業(006)則升2.6元或6.3%，報44.1元；長江和記股份(001)升0.6元或1.5%，報40.05元；長江實業集團(1113)報38.05元，走高0.65元或1.7%。至於表現最好藍籌為創科實業(669)，全日大升一成或7.9元，至87.15元；新奧能源(2688)亦升3.8元或7.6%，報53.5元。

部分科網股走弱，網易(9999)全日跌3.1%或5.3元，報163元，為表現最差藍籌；翰森製藥(3692)報15元，失0.42元或2.7%。