港股收市｜恒指升218點 科指飆逾2% 成交不足千億

恒生指數再企上牛熊分界線及100天線。(資料圖片)

中國人民銀行下調7月LPR及7天逆回購利率，港股走高A股向下。恒生指數早段曾挫104點，午後一度倒升276點，收市仍漲218點或1.3%，報17,635點，再企上俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(今日處17,469點)及100天線(今日處17,585點)；國企股指數報6,253點，漲88點或1.4%；恒生科技指數報3,610點，走高74點或2.1%。不過，主板成交額不足千億元，錄934億元。

A 股走低 滬指跌 0.6%

A股走低，上證綜合指數報2,964點，失18點或0.6%；深圳成分指數報8,869點，跌33點或0.4%；創業板指數報1,723點，減1點或0.1%。兩市合共成交額6,565億元人民幣。