港股收市｜恒指升218點 科指飆逾2% 成交不足千億

中國人民銀行下調7月LPR及7天逆回購利率，港股走高A股向下。恒生指數早段曾挫104點，午後一度倒升276點，收市仍漲218點或1.3%，報17,635點，再企上俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(今日處17,469點)及100天線(今日處17,585點)；國企股指數報6,253點，漲88點或1.4%；恒生科技指數報3,610點，走高74點或2.1%。不過，主板成交額不足千億元，錄934億元。
A股走低 滬指跌0.6%
A股走低，上證綜合指數報2,964點，失18點或0.6%；深圳成分指數報8,869點，跌33點或0.4%；創業板指數報1,723點，減1點或0.1%。兩市合共成交額6,565億元人民幣。
港股通連續3日吸資，今日淨買入36.92億元，上海佔23.9億元，深圳佔13.02億元。
攜程漲半成冠藍籌
部分科技股表現標青，攜程集團(9961)報361.8元，升17.6元或5.1%，為表現最好藍籌；小米集團(1810)報17.22元，漲0.7元或4.2%；聯想集團(992)升0.4元或3.9%，報10.58元，3股為今日藍籌升幅三甲。至於表現最差藍籌為新世界發展(017)及招商銀行(3968)，前者報7.59元，失0.1元或1.3%；後者報33.5元，跌0.35元或1%。