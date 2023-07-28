港股收市｜恒指升277點收報19916點　創逾一個月收市高位

隔晚美股三大指數先高後低，終結束連續13日的升勢。恒指低開220點，報19,418點；國指低開1.1%，報6,634點；科指低開1.4%，報4,319點。

【16:55更新】

期指7月結算日之際港股造好，恒指收市報19,916點，升至接近兩萬點關口，升277點或1.41%，主板成交額增至1,377億元；並創逾一個月收市高位。

科技股推高大市，科指收市報4,466點，升幅近3%，創近半年收市高位。ATM分別升0.47%至4.24%。

汽車股普遍造好，小鵬（9868）升5.06%，報85.1元；理想汽車（2015）升5.2%報160.9元；蔚來（9866）升4.3%；但恒大汽車（708）復牌後，股份跌61.25%，報1.24元收市。

內房及物管股普遍上揚，龍湖（960）升近9%，是表現最好藍籌股；紫金礦業（2899）表現最差，跌2.7%，收報12.96元。