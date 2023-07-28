港股收市｜恒指升277點收報19916點　創逾一個月收市高位

隔晚美股三大指數先高後低，終結束連續13日的升勢。恒指低開220點，報19,418點；國指低開1.1%，報6,634點；科指低開1.4%，報4,319點。
【16:55更新】
期指7月結算日之際港股造好，恒指收市報19,916點，升至接近兩萬點關口，升277點或1.41%，主板成交額增至1,377億元；並創逾一個月收市高位。
科技股推高大市，科指收市報4,466點，升幅近3%，創近半年收市高位。ATM分別升0.47%至4.24%。
汽車股普遍造好，小鵬（9868）升5.06%，報85.1元；理想汽車（2015）升5.2%報160.9元；蔚來（9866）升4.3%；但恒大汽車（708）復牌後，股份跌61.25%，報1.24元收市。
內房及物管股普遍上揚，龍湖（960）升近9%，是表現最好藍籌股；紫金礦業（2899）表現最差，跌2.7%，收報12.96元。
【15:05更新】
恒指現轉升253點，報19,892點；科指升2.86%，報4,465點。
東方甄選(1797)今日愈升愈有，午後最新升幅達28.3%。該企日前舉行促銷活動，最新披露活動次日app銷售額，達3,000萬人民幣，較首日1,750萬元人民幣更高。
龍湖（960）領跑藍籌，現升11.4%。
【12:50更新】
恒指半日升175點或0.9%，報19,814點，大市半日成交總額632.87億；科指升2.2%，報4,434點。
券商股跑出，中金(3908) 升8.8%；中信証券(6030)及中國銀河(6881)分別升6.9%及7.4%；中信建投(6066) 升4.66%。
科技股方面，阿里(9988) 升0.4%；騰訊(700)升1.7%；美團(3690)及百度(9888)升2.6%及2%。
恒大汽車(708)復牌，半日挫61.2%，成交4.43億元。
【10:25更新】
恒指現跌126點，報19,512點；科指跌0.2%，報4,332點。
小鵬（9868）今早回吐0.7%，現轉升0.67%。
恒大汽車（708）今復牌即跌至新低，現低見1.38元，挫56.8%。
國際金價昨跌1.4%，報每安士1,949美元。金股弱勢，招金（1818）跌5.7%；紫金（2899）跌4.35%；山東黃金（1787） 跌3.35%。