港股收市｜恒指半年低 三桶油成避風港

美國對華懲罰性關稅持續延長，並擬限制美國對內地科企投資，港股連續3日向下，恒生指數低見19,064點，最多跌388點，貼近萬九關稍見承接，收市報19,225點，跌幅收窄至226點或1.2%，連跌3日累挫741點，為3月中後約半年低；國企股指數報6,577點，失94點或1.4%；恒生科技指數報4,063點，向下79點或1.9%。主板成交額984億元。

A股則個別走，上證綜合指數報3,199點，升13點或0.4%；深圳成分指數報11,678點，跌23點或0.2%；創業板指數報2,538點，漲5點或0.2%。兩市合共成交額7,697億元人民幣。

汽車股受壓 吉利瀉 7%

整體下跌股份逾千隻，汽車股明顯受壓，吉利汽車(175)報14.08元，跌1.06元或7%；比亞迪(1211)則跌13.4元或5.9%，報215元，兩股為表現最差藍籌。資源類股份成避風港，中國神華(1088)報25.75元，升0.95元或3.8%，為表現最好藍籌；中國宏橋(1378)則揚0.24元或3.4%，報7.24元。另外，「三桶油」全線向好，中海油(883)報10.74元，升0.26元或2.5%；中國石化(386)報3.7元，漲0.07元或1.9%；中國石油(857)報3.74元，升0.07元或1.9%。

港股通再吸資，滬深合共淨買額28.85億元，上海佔12.22億元，深圳佔16.63億元。