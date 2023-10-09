港股收市｜恒指半日市升31點 北水開閘吸資20億

港股因颱風影響半日市，雖然地緣政局再度緊張，惟在北水長假後重臨下，恒生指數仍反覆牛皮，全日高低波幅186點，最多漲148點，收市升幅收窄至31點或0.2%，報17,517點；國企股指數報5,998點，揚24點或0.4%；恒生科技指數報3,825點，失9點或0.2%。半日成交額469億元。
A股長假後復市則走低，上證綜合指數報3,096點，失13點或0.4%；深圳成分指數報10,106點，跌2點或0.03%；創業板指數報1,998點，跌5點或0.3%。兩市合共成交額約7,700億元人民幣。
港股通開閘即吸資，滬深合共淨買額20.43億元，上海佔10.51億元，深圳佔9.92億元。滬股通及深股通則走資，上海淨沽出35.89億元人民幣，深圳淨沽出38.71億元人民幣，合共南水共走74.6億元人民幣。
港股收市｜內房續弱 恒大瀉13% 碧桂園挫7%
內房危機持續，中國恒大集團(3333)再瀉12.7%，至0.275元；同系且今日復牌的恒大汽車(708)大挫8.9%，至0.51元。再傳有債務違約的碧桂園(2007)報0.84元，大跌6.7%。另外旭輝控股(884)、中國奧園(3883)分別瀉16.4%及13.3%。
地緣政局緊張下油股跑出，中國石油(857)報5.64元，漲0.14元或2.5%； 中海油(883)報13.4元，跌0.3元或2.3%；中國石化(386)報4.12元，跌0.06元或1.5%。至於表現最好藍籌為紫金礦業(2899)，全日報11.8元，升0.42元或3.7%。