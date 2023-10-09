熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-09 16:44:47

港股收市｜恒指半日市升31點 北水開閘吸資20億

分享：
港股收市｜恒指半日市升31點 北水開閘吸資20億

港股通開閘即吸資，滬深合共淨買額20.43億元，上海佔10.51億元，深圳佔9.92億元。(資料圖片)

港股因颱風影響半日市，雖然地緣政局再度緊張，惟在北水長假後重臨下，恒生指數仍反覆牛皮，全日高低波幅186點，最多漲148點，收市升幅收窄至31點或0.2%，報17,517點；國企股指數報5,998點，揚24點或0.4%；恒生科技指數報3,825點，失9點或0.2%。半日成交額469億元。

A股長假後復市則走低，上證綜合指數報3,096點，失13點或0.4%；深圳成分指數報10,106點，跌2點或0.03%；創業板指數報1,998點，跌5點或0.3%。兩市合共成交額約7,700億元人民幣。

港股通開閘即吸資，滬深合共淨買額20.43億元，上海佔10.51億元，深圳佔9.92億元。滬股通及深股通則走資，上海淨沽出35.89億元人民幣，深圳淨沽出38.71億元人民幣，合共南水共走74.6億元人民幣。

Ad Block

港股收市｜內房續弱 恒大瀉13% 碧桂園挫7%

內房危機持續，中國恒大集團(3333)再瀉12.7%，至0.275元；同系且今日復牌的恒大汽車(708)大挫8.9%，至0.51元。再傳有債務違約的碧桂園(2007)0.84元，大跌6.7%。另外旭輝控股(884)、中國奧園(3883)分別瀉16.4%13.3%

地緣政局緊張下油股跑出，中國石油(857)5.64元，漲0.14元或2.5% 中海油(883)13.4元，跌0.3元或2.3%；中國石化(386)4.12元，跌0.06元或1.5%。至於表現最好藍籌為紫金礦業(2899)，全日報11.8元，升0.42元或3.7%

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受