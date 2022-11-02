港股收市｜恒指半日市升371點 兩日共彈1140點

颱風影響下港股今日提早收市，恒生指數再挾高，午後收市報15,827點，揚371點或2.4%，連升兩日共漲1,140點；國企股指數報5,355點，走高145點或2.8%；恒生科技指數報3,156點，揚81點或2.7%。主板成交額1,060億元。

A 股重越 3 千關

A股上證綜合指數重越3千關，高見3,019點，收市仍漲34點或1.45，報3,003點；深圳成分指數報10,877點，升143點或1.3%；創業板報2,375點，揚38點或1.6%。兩市合共成交額1.05萬億元人民幣。

上月走弱的內房及濠賭股11月起連彈兩日，龍湖集團(960)大升2.04元或18.9%，報12.86元，為表現最好藍籌；碧桂園(2007)報1.19元，大升0.14元或13.3%；碧桂園服務(6098)報8.2元，大漲0.89元或12.2%。另外金沙中國(1928)大升1.84元或12%，報17.12元；銀河娛樂(027)報41.6元，大升2.6或6.7%。經濟重啟受惠股續走強，海底撈(6862)報14.32元，漲1.14元或8.6%；華潤啤酒(291)報43.85元，升3.05元或7.5%。

相反，上月藍籌贏家聯想集團(992)全日逆向大跌4.9%或0.31元，報6元，為表現最差藍籌。