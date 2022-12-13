港股收市｜恒指反彈132點 北水流入減74% 本地股集體抽升

恒生指數輕微低開5點，報19,458點，早段回落至19,382點，屬全日最低位；隨後拗腰向上，最多倒升244點，高見19,707；午後走勢回順，收市升132點或0.7%，報19,596點。國企股指數收報6,654點，增26點或0.4%。恒生科技指數漲30點或0.7%，報4,223點；大市成交額約1,240.9億元，較上日的1,587.5億元，少21.8%。

政府宣布明日(14日)起取消掃瞄「安心出行」及「黃碼」，加上市傳香港與內地最快明年1月上旬通關，帶動港股造好，惟全日成交按日縮減逾兩成，市場關注今晚出爐的美國11月CPI數據。

九倉、新地、太古齊創 52 周高

本地股表現走強，地產收租股方面，九龍倉置業(1997)、新鴻基地產(016)及太古(019)分別升7.1%、5.4%及5.3%，收報45.35元、106.3元及67.4元，均創52周高。恒基地產(012)、領展(823)及新世界發展(017)升幅亦介乎3.2%至4.4%。

至於零售股及餐飲股亦抽高，藍籌股周大福(1929)升3.1%，莎莎國際(178)及六福集團(590)全日各飆14.2%及5.2%，報1.93元及23.2元，齊創52周高。譚仔國際(2217)及太興集團(6811)爆升14.6%及11.6%，大家樂(341)、大快活(052)及叙福樓集團(1978)升幅介乎7.6%至9.3%。

藥股回吐 翰森製藥瀉近 6%

藥股今日逆市向下，翰森製藥(3692)、阿里健康(241)及石藥集團(1093)分別挫5.8%、4.5%及4.3%，包辦表現最差3隻藍籌股。內房股續受壓，碧桂園(2007)及龍湖集團(960)收市跌4.1%及2.1%。不過新華製藥(719)升勢延續，今日漲0.58元或4.4%，收報13.68元，成交額22.1億元。