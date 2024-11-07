港股收市｜恒指反彈414點 北水吸資大減 內需股跑出

美國總統大選由特朗普當選後，美股道指千五點，加上A股造好，恒生指數今日低開後亦走高，一度倒升448點，收市仍漲414點或2%，報20,953點；國企股指數報7,546點，升183點或2.5%；恒生科技股指數報4,677點，升103點或2.2%。主板成交額2,198億元。
憧憬加大救市 A股大升2.6%
A股亦在低開後持續向上爬升，上證綜合指數全日報3,470點，大升86點或2.6%；深圳成分指數報11,235點，走高267點或2.4%；創業板指數報2,350點，升84點或3.7%。兩市合共成交額2.5萬億元人民幣。
北水連續6個交易日吸資，惟吸資額按日大減九成至11.83億元，當中上海港股通吸資19.45億元，深圳港股通走資7.62億元。
海底撈飆逾9%升幅冠藍籌
市場憧憬內地加大救市力度，推動內需股衝高，海底撈(6862)全日報17.92元，大升1.52元或9.3%，為表現最好藍籌；華潤啤酒(291)亦升8.5%；李寧(2331)、 美團(3690)、百威亞太(1876)及蒙牛乳業(2319)分別大升5.8%、5.6%、5.4%及5.3%。另外，中國人壽(2628)大升1.42元或8.7%，報17.82元；龍湖集團(960)報14.56元，升1.16元或8.7%，兩股與海底撈躋身藍籌升幅三甲。
相反，比亞迪電子(285)報31.2元，逆市跌1.85元或5.6%，至31.2元，為表現最差藍籌；另外，領展(823)放榜後第二日報36.45元，失1.6元或4.2%。