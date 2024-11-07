港股收市｜恒指反彈414點 北水吸資大減 內需股跑出

恒生指數今日低開後亦走高，一度倒升448點，收市仍漲414點或2%，報20,953點。(資料圖片)

美國總統大選由特朗普當選後，美股道指千五點，加上A股造好，恒生指數今日低開後亦走高，一度倒升448點，收市仍漲414點或2%，報20,953點；國企股指數報7,546點，升183點或2.5%；恒生科技股指數報4,677點，升103點或2.2%。主板成交額2,198億元。

憧憬加大救市 A股大升2.6%

A股亦在低開後持續向上爬升，上證綜合指數全日報3,470點，大升86點或2.6%；深圳成分指數報11,235點，走高267點或2.4%；創業板指數報2,350點，升84點或3.7%。兩市合共成交額2.5萬億元人民幣。

北水連續6個交易日吸資，惟吸資額按日大減九成至11.83億元，當中上海港股通吸資19.45億元，深圳港股通走資7.62億元。