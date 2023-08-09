港股收市｜恒指反覆升61點 北水狠沽近69億

內地再陷通縮，惟在內地推刺激措施的憧憬下，港股拉鋸！恒生指數早段曾跌128點，及後倒升86點，收市則仍反覆升61點或0.3%，報19,246點；國企股指數報6,613點，升25點或0.4%；恒生科技指數報3,721點，升14點或0.4%。主板成交額850億元。

A股向下，上證綜合指數報3,244點，失16點或0.5%；深圳成分指數報11,039點，失59點或0.5%；創業板指數報2,228點，跌不足1點。兩市合共成交額7,366億元人民幣。

北水連續日流入港股後走資，滬深合共淨沽出68.8億元，上海走資16.1億元，深圳走資52.7億元。

港股收市︳藥股反彈 碧桂園系未跌夠

部分藥股反彈，翰森製藥(3692)報10.48元，升0.38元或3.8%，為表現最好藍籌；中生製藥(1177)報3.19元，升0.09元或2.9%。表現最差為招商銀行(3968)，全日失0.75元或2.1%，報35元；另外碧桂園(2007)及碧桂園服務(6098)未跌夠，前者報1.11元，失0.02元或1.8%；後者報7.99元，跌0.13元或1.6%。領升股為阿里巴巴(9988)，全日報94.1元，漲1.05元或1.1%，貢獻大市約20點。