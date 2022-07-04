港股收市｜恒指反覆跌29點 騰訊5連瀉累失一成

港股在二萬二關及100天移動平均線反覆。恒生指數開市早段低見21,458點，曾瀉401點，及後跌幅收窄並在午後一度倒升27點，收市微跌29點或0.1%，報21,830點；國企股指數報7,647點，失19點或0.3%；恒生科技指數報4,884點，升13點或0.3%。主板成交額約1,314億元。

內地A股亦低開高收，上證綜合指數報3,405點，揚17點或0.5%；深圳成分指數報13,026點，漲165點或1.3%；創業板指數報2,834點，走高52點或1.9%。兩市合共成交額約1.13萬億元人民幣。

醫藥股領升 藥明生物飆 8%

醫藥股領升，藥明生物(2269)全日漲8%或5.75元，報77.55元，中國生物製藥(1177)報5.27元，揚6%或0.3元，為表現最好兩大藍籌，另外石藥集團(1093)亦升4.1%或0.32元，報8.11元。重磅科技股普遍向好，京東集團(9618)報262元，升9.2元或3.6%，美團(3690)揚7元或3.6%，報201.2元，小米集團(1810)亦升0.2元或1.5%，報13.84元，阿里巴巴(9988)亦走高1.3元或1.2%，報113.2元。不過，大股東擬持續減持的騰訊控股(700)連跌5個交易日，今日挫7.4元或2.1%，報347元，跌至逾一個月低，5日累挫一成。

舜宇光學(2382)捱沽，全日挫6.6%或8.4元，報119.5元，為表現最差藍籌。碧桂園服務(6098)及碧桂園(2007)齊向下，前者失1.55元或4.4%，報33.4元；後者挫0.17元或3.5%，報4.69元。

港股通吸資，滬深合共淨買額12.1億元，上海佔9.84億元，深圳佔2.26億元。