港股收市｜恒指反覆跌51點 收市創3個半月低

港股高開低收，連跌4日！亞洲股市周一爆股災後今日明顯彈，日本股市反彈一成，恒生指數高開，早段曾升210點，惟及後向下並反覆，午後曾倒跌87點，收市報16,647點，失51點或0.3%，連跌4日累失4%或697點，以收市計再創3個半月低。目前20天移動平均線(處17,395點)即將跌穿俗稱牛熊分界線的250天線(處17,371點)，意味將出現死亡交叉。

A 股向上 港股通吸資近 60 億

國企股指數報5,852點，失24點或0.4%；恒生科技指數保升市，收市報3,342點，漲3點或0.1%。主板成交額965億元。A股向上，上證綜合指數報2,867點，漲6點或0.2%；深圳成分指數報2,488點，漲21點或0.9%；創業板指數報1,627點，走高20點或1.2%。兩市合共成交額6,542億元人民幣。