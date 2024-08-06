港股收市｜恒指反覆跌51點 收市創3個半月低

港股高開低收，連跌4日！亞洲股市周一爆股災後今日明顯彈，日本股市反彈一成，恒生指數高開，早段曾升210點，惟及後向下並反覆，午後曾倒跌87點，收市報16,647點，失51點或0.3%，連跌4日累失4%或697點，以收市計再創3個半月低。目前20天移動平均線(處17,395點)即將跌穿俗稱牛熊分界線的250天線(處17,371點)，意味將出現死亡交叉。
A股向上 港股通吸資近60億
國企股指數報5,852點，失24點或0.4%；恒生科技指數保升市，收市報3,342點，漲3點或0.1%。主板成交額965億元。A股向上，上證綜合指數報2,867點，漲6點或0.2%；深圳成分指數報2,488點，漲21點或0.9%；創業板指數報1,627點，走高20點或1.2%。兩市合共成交額6,542億元人民幣。
北水連續兩日吸資，滬深港股通今日合共淨買額59.87億元，當中上海港股通吸資32.08億元，深圳港股通吸資27.79億元。
藥股反彈明顯 翰森製藥飆9%
中國人壽(2628)成表現最差藍籌，今日收報10.1元，大跌0.48元或4.5%，其次為百威亞太(1876)及金沙中國(1928)，前者挫0.42元或4.2%，報9.53元；後者報14.3元，失0.4元或2.6%。相反，藥股明顯反彈，翰森製藥(3692)報18.42元，大升1.58元或9.4%，藍籌最佳；藥明康德(2359)亦走高2.05元或6.2%，報35.25元；藥明生物(2269)報11.44元，大升0.34元或3.1%。