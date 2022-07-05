港股收市｜恒指受制二萬二 港股通走資

美國有傳擬放寬對內地關稅，但港股仍在二萬二連日受阻。恒生指數早段高見22,198點，最多升368點，惟及後跌幅收窄並一度倒跌31點，收市險升22點或0.1%，報21,853點；國企股指數報7,642點，挫5點或0.1%；恒生科技指數報4,861點，失22點或0.5%。主板成交額約1,226億元。

北水連續17日吸資後斷纜，今日港股通淨沽額20.2億元，當中上海淨沽12.7億元，深圳淨沽7.5億元。

內地A股反覆向下，上證綜合指數報3,404點，跌1點或0.04%；深圳成分指數報12,973點，失53點或0.4%；創業板指數報2,825點，跌9點或0.3%。兩市合共成交額約1.18萬億元人民幣。

騰訊終止 5 連跌

部分醫藥股受捧，藥明生物(2269)報82.6元，升5.05元或6.5%，為表現最好藍籌；科技股則普遍跑輸，舜宇光學(2382)報113.8元，挫5.7元或4.8%，藍籌最差。另外，小米集團(1810)報13.36元，挫0.48元或3.5%；美團(3690)報197.7元，挫3.5元或1.7%；京東集團(9618)報260.2元，失1.8元或0.7%。不過，騰訊控股(700)終止5連跌，今日升1.8元或0.5%，報348.8元。