港股收市｜恒指受制牛熊線 收市彈376點

美國矽谷銀行(SVB)遭接管的亂局，引發市場憧憬聯儲局放慢加息步伐，市場料本月加息幅度將由半厘降至0.25厘。恒生指數連跌4日後今日明顯反彈，最多漲472點，惟受制俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(19,878點)，午後動力放女緩，收市漲376點或近2%，報19,695點；國企股指數報6,590點，升144點或2.2%；恒生科技指數報3,891點，揚109點或2.9%。主板成交額1,452億元。

A股向上，上證綜合指數報3,268點，漲38點或1.2%；深圳成分指數報11,505點，揚62點或0.5%；創業板指數報2,357點，跌13點或0.6%。兩市合共成交額8,394億元人民幣。

兩桶油升幅冠藍籌

兩桶油為升幅最大藍籌，中海油(883)報12.08元，升0.68元或6%；中國石化(386)報4.79元，走高0.26元或5.7%。另外領升大市有騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)，前者揚13.2元或4%，報344.8元，推升大市61點；後者報83.25元，升2.1元或2.6%，貢獻39點。另外，友邦保險(1299)走高2.9元或3.6%，報84.45元，推升恒指55點；中國移動(941) 大升2.85元或4.6%，報64.85元，亦貢獻29點。其他中資電訊股亦造好，中國聯通(762)全日大升0.29元或5.1%，報6元；中國電信(728)報4.48元，漲0.27元或6.4%。

東方海外(316)為藍籌中表現最差，全日報125.6元，挫7.7元或5.8%；另外盈警的碧桂園(2007)報2.1元，失0.09元或4.1%，同系的碧桂園服務(6098)亦失0.36元或2.7%，報13.04元。

港股通吸資，滬深合共淨買額3.45億元，當中上海吸資5.12億元，深圳則走資1.67億元。