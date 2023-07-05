港股收市｜恒指回吐305點 沽空率新高 空軍轟炸盈富基金

盈富基金為今日最活躍港股為，全日成交額122.91億元，佔大市成交額14%，當中沽空佔七成或86.2億元。(資料圖片)

港股兩日彈499點後，今日蒸發六成升幅。人民幣轉跌，加上中港採購經理人指數(PMI)均遜色，恒生指數一度挫320點，至萬九關邊的19,095點，收市報19,110點，失305點或1.6%；國企股指數報6,489點，跌123點或1.9%；恒生科技指數報4,016點，失57點或1.4%。

港股收市｜沽空率近 27% 沽空額 按日倍升

港股主板成交額869億元，連續11日不足千億元。今日最活躍港股為盈富基金(2800)，全日成交額122.91億元，佔大市成交額14%，當中沽空佔七成或86.2億元。至於大市沽空額高達234.35億元，按日倍升，沽空率高近27%，為有紀錄來新高。

A股向下，上證綜合指數報3,222點，失22點或0.7%；深圳成分指數報11,029點，失101點或0.9%；創業板指數報2,212點，跌20點或0.9%。兩市合共成交額8,678億元人民幣。