港股收市｜恒指回吐305點 沽空率新高 空軍轟炸盈富基金

港股兩日彈499點後，今日蒸發六成升幅。人民幣轉跌，加上中港採購經理人指數(PMI)均遜色，恒生指數一度挫320點，至萬九關邊的19,095點，收市報19,110點，失305點或1.6%；國企股指數報6,489點，跌123點或1.9%；恒生科技指數報4,016點，失57點或1.4%。
港股收市｜沽空率近27% 沽空額 按日倍升
港股主板成交額869億元，連續11日不足千億元。今日最活躍港股為盈富基金(2800)，全日成交額122.91億元，佔大市成交額14%，當中沽空佔七成或86.2億元。至於大市沽空額高達234.35億元，按日倍升，沽空率高近27%，為有紀錄來新高。
A股向下，上證綜合指數報3,222點，失22點或0.7%；深圳成分指數報11,029點，失101點或0.9%；創業板指數報2,212點，跌20點或0.9%。兩市合共成交額8,678億元人民幣。
港股收市｜國策股短癮 車股藥股回吐
國策概念股短癮，車股及藥股報跌，中升控股(881)挫1.7元或5.3%，報30.4元，為表現最差藍籌；翰森製藥(3692)報13.22元，跌0.6元或4.3%。另外，內地服務業PMI遜色，內需股亦走弱，李寧(2331)報41.85元，跌2.15元或4.9%；華潤啤酒(291)報50.35元，跌2元或3.8%。表現最好藍籌為東方海外(316)，全日報117.1元，升1.7元或1.5%，為表現最好藍籌。
港股收市｜稀土股飆 中國稀土急升18%
內地對鎵、鍺相關物項實施出口管制，引發稀土概念股衝高。新礦資源(1231)報0.81元，大升0.38元或88.4%；稀鎂科技(601)報0.149元，乾挾0.024元或19.2%；中國稀土(769)報0.82元，急升0.08元或18.2%。
港股收市｜北水掃貨 港股通淨買額逾92億
北水回吐市下反而大手買，港股通淨買額92.41億元，上海淨買45.66億元，深圳淨買46.75億元。