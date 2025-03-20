港股收市｜恒指回吐551點未能「5連升」　長和長實績前跌2%(更新)

美國聯儲局維持利率不變，但預期今年仍將減息兩次，共計50個基點至3.9%。恒生指數在連升4個交易日後，今日(20日)出現回吐，未能成功挑戰二萬五點的「千點魔咒」。恒指低開17點後，一度跌逾400點，午後跌勢加劇，收報24,219點，跌551點，終止「5連升」，大市成交約2,948億元，國指報8,950點，跌213點；科指跌3.4%或204點，報5,836點，失守6,000點。

長和長實收市後公布 業績 【16:20更新】收市後公布業績的長和(001)和長實(1113)分別跌2%及跌近2%，報44.85元或33.65元。同系的長江基建(1038)績後跌5.7%或2.9元，報47.8元；電能實業(006)跌3.4%，報48.05元。

科技股回吐，騰訊(700)業績後股價跌近4%，報519.5元；阿里巴巴(9988)跌近4%，報135.5元；美團(3690)跌逾4%，報168.1元；京東(9618)跌近5%，報167.5元。 中國平安(2318)去年多賺47.8%，股價跌5%或2.6元，報49.3元；其他內險股向下，中國人壽(2628)跌近6%，報15.98元；中國太保(2601)跌近6%，報24.8元。 比亞迪(1211)升1.7%破頂，報424.2元；吉利(175)去年多賺逾2.1倍，股價升逾1%，報18.24元。 長建績後跌逾5% 半日跌幅最大 藍 籌 【12:30更新】長和(001)績前跌0.6元或1.31%，報45.2元；長實(1113)跌0.5元或1.4%，報33.8元，同系的長江基建(1038)績後跌5.2%或2.65元，報48.05元，是半日跌幅最大的藍籌。

中芯國際(981)逆市升2%或1.05元，報52.1元；比亞迪(1211)升近7元或1.58%，報423.6元，再創新高。 老鋪黃金(6181)再升逾2%或17元，報765元。 騰訊(700)績後跌逾2%或14元，報526元；阿里巴巴(9988)跌逾2%或3.3元，報137.8元。 石藥集團升近3%或0.15元，是半日升幅最大的藍籌。 騰訊績後跌逾2% 比亞迪逆市破頂 【11:30更新】多隻股份今日將公布業績，長和(001)跌逾1%，報45.25元；長實(1113)跌0.3元，報34元；恒地(012)跌0.1元，報23.1元；中移動(941)跌0.5元，報84.15元；吉利(175)微跌0.1%，報17.96元。 同屬長和系的長江基建(1038)去年多賺1%，末期息1.86元，股價跌逾2.6元或逾5%，報48.8元，是目前跌幅最大的藍籌。

中國平安(2318)去年多賺47.8%，末期息增至1.62元人民幣，股價跌2.25元，報49.65元。 騰訊(700)上季多賺三成，派末期息4.5元，今年會再回購800億，股價跌12.5元或逾2%，報527.5元；阿里巴巴(9988)跌3元，報138元。 比亞迪(1211)逆市升7元或1.5%，報424元，再破頂。 (以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何買賣及投資建議。)