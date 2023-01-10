港股收市｜恒指回吐56點 汽車股跑出

港股昨創半年高後今日整固，全日高低波幅208點，收市報21,331點，失56點或0.3%；國企股指數報7,263點，跌22點或0.3%；恒生科技指數報4,558點，跌12點或0.3%。主板成交額1,314億元。

A股則各自走，上證綜合指數報3,169點，跌6點或0.2%；深圳成分指數則升56點或0.5%，報11,506點；創業板指數報2,474點，漲33點或1.4%，報2,474點，兩市合共成交額7,472億元。

吉利飆 6% 藍籌最佳

汽車股逆市造好，吉利汽車(175)大升0.7元或6%，報12.36元，為表現最好藍籌，其他車股亦走高，小鵬汽車(9868)漲4.4%或1.7元，至40.65元；理想汽車(2015)飆6.8%或5.6元，報88.55元；蔚來(9866)大升6.2%或5元，至86.05元。至於遭股神巴菲特再減持的比亞迪(1211)則升2.9或5.8元，報207.2元。表現最差藍籌為中國平安保險(2318)，全日跌1.8元或3.1%，報56.75元；另外內房續走低，龍湖集團(960)報26.05元，失0.8元或3%；碧桂園(2007)報2.9元，跌0.08元或2.7%。

港股通則輕微走資500萬元，上海吸資8,000萬元，深圳走資8,500萬元。