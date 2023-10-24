港股收市｜恒指失萬七關 4日累挫782點

內地股市失守三千關，加上美10年長債息一度升穿5厘，港股走弱！恒生指數今日低見16,879點，最多瀉293點，及後曾在萬七關爭持，收市未能企穩，在16,991點收市，跌180點或1.1%，連跌4個交易日，累挫782點；國企股指數報5,799點，向下72點或1.2%；恒生科技指數報3,622點，失39點或1.1%。主板成交額900億元。

A股則稍反彈，上證綜合指數報2,962點，揚22點或0.8%；深圳成分指數報9,483點，升57點或0.65；創業板指數報1,880點，走高15點或0.9%。兩市合共成交額8,041億元人民幣。港股通則淨吸資23.25億元，當中上海港股通吸資35.53億元，深圳港股通則走資12.28億元。