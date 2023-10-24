港股收市｜恒指失萬七關 4日累挫782點

內地股市失守三千關，加上美10年長債息一度升穿5厘，港股走弱！恒生指數今日低見16,879點，最多瀉293點，及後曾在萬七關爭持，收市未能企穩，在16,991點收市，跌180點或1.1%，連跌4個交易日，累挫782點；國企股指數報5,799點，向下72點或1.2%；恒生科技指數報3,622點，失39點或1.1%。主板成交額900億元。
A股則稍反彈，上證綜合指數報2,962點，揚22點或0.8%；深圳成分指數報9,483點，升57點或0.65；創業板指數報1,880點，走高15點或0.9%。兩市合共成交額8,041億元人民幣。港股通則淨吸資23.25億元，當中上海港股通吸資35.53億元，深圳港股通則走資12.28億元。
港股收市｜翰森逆市飆12% 滙控領跌
信義光能(968)為表現最差藍籌，報5.03元，失0.25元或4.7%；龍湖集團(960)、京東健康(6618)及新世界發展(017)則挫逾3%。翰森製藥(3692)與葛蘭素史克訂立產品許可協議，今日逆市衝高12.1%或1.38元，報12.74元，藍籌表現最佳。
滙豐控股(005)成跌市火車頭，全日挫1.2元或2%，報58.6元，推低大市30點；騰訊控股(700)報283元，跌6元或2.1%，拖累27點；阿里巴巴(9988)則失1.3元或1.7%，報77.2元，推低21點。