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財經
2023-11-08 17:17:45

港股收市｜恒指失101點 平保挫半成領跌 內房集體飆

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港股收市｜恒指失101點 平保挫半成領跌 內房集體飆

平保挫5.4%，拖低大市24點，為跌市主力。(資料圖片)

港股上闖萬八關失敗後，連續兩個交易日回吐。恒生指數全日在216點幅度上落，早段曾升83點，午後一度倒跌133點，收市仍失101點或0.6%，報17,568點；國企股指數報6,039點，挫47點或0.8%；恒生科技指數報4,020點，跌35點或0.9%。主板成交額941億元。

A股亦反覆低走，上證綜合指數報3,052點，跌4點或0.25；深圳成分指數報10,052點，跌4點或0.04%；創業板指數報2,023點，升不足1點。兩市合共成交額1.04萬億元人民幣。

港股收市｜港股通走資13.6

港股通走資，滬深合共淨沽出13.59億元，上海佔3.6億元走資，深圳走資9.99億元。

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雖然中國平安保險(2318)否認要接手碧桂園(2007)，惟股價照挫5.4%2.2元，報38.5元，拖低大市24點，為跌市主力。內房在中央再出招拯救的憧憬下集體急升，碧桂園服務(6098)8.8%0.63元，報7.75元，藍籌表現最佳；龍湖集團(960)12.94元，揚0.82元或6.8%。部分債重房企升幅更凌厲，融創中國(1918)2.29元，急升30.1%；中國恒大(3333)大升28.2%，至0.305元；旭輝控股(884)0.27元，大升18.4%；碧桂園亦衝高12.2%，至0.83元。

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