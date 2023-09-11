港股收市｜恒指失105點 北水吸資13日後斷纜

港股上周五黑雨停市後，今日走疲，恒生指收一度低見17,842點，最多跌360點，收市報18,096點，失105點或0.6%；國企股指數報6,298點，跌15點或0.3%；恒生科技指數報4,083點，跌8點或0.2%。主板成交額1,245億元。

A股則向上，上證綜合指數報3,142點，漲26點或0.85；深圳成分指數報10,382點，多100點或15；創業板指數報2,063點，漲13點或0.7%。兩市合共成交額8,411.6億元人民幣。

北水連續13日吸資後斷纜，滬深合共淨流出102.57億元，上海佔50.6億元，深圳佔51.97億元。

港股收市｜阿里跌市主力 新地瀉近一成

阿里巴巴(9988)據指擱置分拆盒馬來港上市的計劃，阿里全日挫2.75元或3%，報88.05元，成跌市主力，全日拖低大市45點。新鴻基地產(016)績後遭大行唱淡有機會減派息，成表現最差藍籌，全日報79.95元，失8.35元或9.5%，其他地產股亦走弱，新世界發展(017)報15.82元，跌1.02元或6.15；恒基地產(012)報20.3元，挫0.85元或4%，3股躋表現最差藍籌三甲。

醫藥股有追捧，阿里健康(241)報4.73元，升0.27元或6.1%，表現最佳； 國藥控股(1099)報21.9元，漲0.9元或4.3%；京東健康(6618)報43.1元，升1.75元或4.2%；翰森製藥(3692)報10.48元，揚0.4元或近4%；中國生物製藥(1177)報3.01元，走高0.09元或3.1%，5股為表現最佳藍籌。